Με αρκετές αλλαγές, όπως άλλωστε αναμενόταν, παρατάσσεται ο Αρης στη Λιβαδειά, στον… τελικό με τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα των πλέι οφ.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επιλέγει να ξεκινήσει βασικούς τους Πέρεθ, Γιαννιώτα και Καντεβέρε, ενώ διατηρεί τον Γκαρέ στην επιθετική γραμμή, αφήνοντας τον Μορόν στον πάγκο.

Στην άμυνα εμφανίζονται νέα πρόσωπα, με τους Τεχέρο, Μεντίλ και Σούντμπεργκ να παίρνουν θέση, ανεβάζοντας συνολικά τις αλλαγές στις έξι. Στον πάγκο ο Γένσεν ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Φρίντεκ.

Η ενδεκάδα του Αρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ – Χόνγκλα, Ράτσιτς – Γιαννιώτας, Πέρεθ, Γκαρέ – Καντεβέρε.

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος παρατάσσει τους: Λοντίγκιν, Βήχο, Τσάπρα, Λιάγκα, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παλάσιος, Βέρμπιτς και Όζμπολτ.