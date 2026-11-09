Αθλητικά ΟΜΑΔΑ

Γαλλία: Ο Ζιντάν κάλεσε ποδοσφαιριστή από τη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια

Γαλλία: Ο Ζιντάν κάλεσε ποδοσφαιριστή από τη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια
09/11/2026, 21:30
TANEA Newsroom
Σχόλια
2 λεπτά

Η εθνική Γαλλίας προετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στον πρώτο όμιλο της League A του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καλείται να διαχειριστεί και ορισμένα αγωνιστικά προβλήματα.

Ένα από αυτά αφορά τον Πιέρ Καλουλού, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού που υπέστη στην αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Φιορεντίνα. Τη θέση του πήρε ο 21χρονος Σαέλ Κουμπεντί, ο οποίος εξασφάλισε την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα των ανδρών.

Η επιλογή του νεαρού ποδοσφαιριστή προκάλεσε συζητήσεις στη Γαλλία, καθώς δεν έχει σημαντική εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ υπάρχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα: η ομάδα του αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

Πρόκειται, μάλιστα, για μια σπάνια περίπτωση στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας, καθώς έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από την τελευταία φορά που κλήθηκε ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν σε πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας.

Οι προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις συνδέονται με την παρουσία της Γιουβέντους στη Serie B, μετά το σκάνδαλο Calciopoli.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2007, ο Νταβίντ Τρεζεγκέ αγωνίστηκε στην ήττα της Γαλλίας με 1-0 από την Αργεντινή, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, στις 7 Οκτωβρίου 2006, ο Ζαν-Αλέν Μπουμσόνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, είχε συμμετάσχει στην ήττα με 1-0 από τη Σκωτία.

Go Deeper

Γαλλία Ζινεντίν Ζιντάν Σαέλ Κουμπεντί

Επόμενο άρθρο

Google news

Ακολουθήστε tanea.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά άρθρα

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.

Τα Νεότερα

  1. Ζώδια: Η μέρα υπόσχεται υψηλή παραγωγικότητα για ορισμένους – Αναλυτικές προβλέψεις
  2. Αρκάς: Η αιχμηρή προσέγγιση για τον φανατισμό – «Όταν το μίσος γίνεται ισχυρότερο»
  3. Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Τετάρτη

Πιο Σχολιασμένα

Πιο Διαβασμένα

Περισσότερα

Ομάδα

Cookies