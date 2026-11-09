Γαλλία: Ο Ζιντάν κάλεσε ποδοσφαιριστή από τη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια

Η εθνική Γαλλίας προετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στον πρώτο όμιλο της League A του Nations League, με τον Ζινεντίν Ζιντάν να καλείται να διαχειριστεί και ορισμένα αγωνιστικά προβλήματα.

Ένα από αυτά αφορά τον Πιέρ Καλουλού, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού που υπέστη στην αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Φιορεντίνα. Τη θέση του πήρε ο 21χρονος Σαέλ Κουμπεντί, ο οποίος εξασφάλισε την πρώτη του κλήση στην εθνική ομάδα των ανδρών.

Η επιλογή του νεαρού ποδοσφαιριστή προκάλεσε συζητήσεις στη Γαλλία, καθώς δεν έχει σημαντική εμπειρία στο υψηλότερο επίπεδο, ενώ υπάρχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα: η ομάδα του αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος.

🚨 DU JAMAIS-VU DEPUIS 2007 EN ÉQUIPE DE FRANCE ! 🇫🇷🤯 Appelé par Zinedine Zidane pour pallier le forfait de Pierre Kalulu, Saël Kumbedi (Wolfsbourg) devient le premier joueur évoluant en deuxième division à être convoqué chez les Bleus depuis près de 20 ans ! Il faut remonter à la Juventus en Serie B avec Trézéguet (2007) et Boumsong (2006) pour trouver trace d’un tel scénario 📜🔙 Zidane a-t-il pris la bonne décision ? 🔥👇 — Foot Mercato (@footmercato) November 9, 2026

Πρόκειται, μάλιστα, για μια σπάνια περίπτωση στην ιστορία της εθνικής Γαλλίας, καθώς έχουν περάσει σχεδόν δύο δεκαετίες από την τελευταία φορά που κλήθηκε ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν σε πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας.

Οι προηγούμενες αντίστοιχες περιπτώσεις συνδέονται με την παρουσία της Γιουβέντους στη Serie B, μετά το σκάνδαλο Calciopoli.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2007, ο Νταβίντ Τρεζεγκέ αγωνίστηκε στην ήττα της Γαλλίας με 1-0 από την Αργεντινή, ενώ λίγους μήνες νωρίτερα, στις 7 Οκτωβρίου 2006, ο Ζαν-Αλέν Μπουμσόνγκ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, είχε συμμετάσχει στην ήττα με 1-0 από τη Σκωτία.