Ο «κέρβερος» Τζολάκης εντυπωσιάζει στην Αγγλία και γράφει ιστορία: Πρώτος σε επεμβάσεις στην Premier League

Ο Κωνσταντής Τζολάκης πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Χαλ, έχοντας καταγράψει την κορυφαία επίδοση σε αποκρούσεις μεταξύ των τερματοφυλάκων της Premier League.

Ο Έλληνας διεθνής έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της Χαλ, με τις εμφανίσεις του στις πρώτες δέκα αγωνιστικές να ξεχωρίζουν. Οι επιδόσεις του κάτω από τα δοκάρια έχουν προκαλέσει εντύπωση στην Αγγλία, καθώς βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής στατιστικής κατηγορίας.

Συγκεκριμένα, ο 24χρονος γκολκίπερ έχει πραγματοποιήσει 41 αποκρούσεις, αφήνοντας πίσω του τον Τζέιμς Τράφορντ της Λιντς, ο οποίος μετρά 37, και τον Λούκας Χόρνιτσεκ της Νιούκαστλ, που ακολουθεί με 36.

Η συγκεκριμένη επίδοση επιβεβαιώνει πως η απόκτησή του αποτέλεσε μία από τις πλέον επιτυχημένες κινήσεις του περασμένου καλοκαιριού για τις «τίγρεις».

Konstantinos Tzolakis is the only goalkeeper to make 40+ saves in the Premier League this season. 🧤 https://t.co/2Dv7TXmpR2 — Squawka (@Squawka) November 10, 2026

Η εμφάνιση-ρεκόρ απέναντι στην Άρσεναλ και η ευρωπαϊκή κατάταξη

Ο Τζολάκης ξεχώρισε και στην αναμέτρηση με την Άρσεναλ, παρά την ήττα της Χαλ με 1-0, έπειτα από το γκολ του Μάρτιν Έντεγκαρντ στο 72ο λεπτό. Στο ίδιο παιχνίδι συμμετείχαν ο Χρήστος Τζόλης με τους «κανονιέρηδες» και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας κατέγραψε συνολικά εννέα αποκρούσεις, αριθμός που αποτελεί την κορυφαία επίδοση από οποιονδήποτε γκολκίπερ σε αγώνα της Premier League τη σεζόν 2026/27.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη επίδοση τον φέρνει στην τέταρτη θέση της σχετικής κατάταξης ανάμεσα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Μπροστά του βρίσκονται ο Μάαρτεν Φαντεβόορντ της Λειψίας με 11 επεμβάσεις, καθώς και οι Πέτερ Γκουλάτσι και Λόρις Κάριους με 10. Στην ίδια θέση με τον Τζολάκη βρίσκονται επίσης οι Στόλε Ντιμιτρίεφσκι, Ελία Καπρίλε και Φίλιπ Στάνκοβιτς.

Οι τερματοφύλακες με τις περισσότερες αποκρούσεις:

Κωνσταντής Τζολάκης (Χαλ) – 41 αποκρούσεις Τζέιμς Τράφορντ (Λιντς) – 37 αποκρούσεις Λούκας Χόρνιτσεκ (Νιούκαστλ) – 36 αποκρούσεις Ζίον Σουζούκι (Άστον Βίλα) – 34 αποκρούσεις Σένε Λάμενς (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) – 33 αποκρούσεις Κάομιν Κέλεχερ (Μπρέντφορντ) – 31 αποκρούσεις Τζόρνταν Πίκφορντ (Έβερτον) – 28 αποκρούσεις Μπερντ Λένο (Φούλαμ) – 27 αποκρούσεις Μπαρτ Βερμπρούχεν (Μπράιτον) – 26 αποκρούσεις Εμιλιάνο Μαρτίνες (Τσέλσι) – 25 αποκρούσεις