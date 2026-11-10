Πορτογαλία: Κλειστά την Τετάρτη τα σχολεία και οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω κόκκινου συναγερμού για καταιγίδα

Κλειστά θα παραμείνουν Τετάρτη (11/110, τα σχολεία και οι μη βασικές δημόσιες υπηρεσίες στην Πορτογαλία, περιφέρειες της οποίας έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω καταιγίδας που θα συνοδεύεται από ανέμους ταχύτητας έως και 140 χιλιομέτρων/ώρα, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Λουίς Νέβες προειδοποίησε σε συνέντευξη Τύπου από την έδρα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας ότι «όλοι όσοι μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους. Η αυριανή ημέρα θα αποτελεί απολύτως εξαίρεση και είναι απαραίτητο να παραμείνουμε περιορισμένοι και προστατευμένοι στα σπίτια μας».

Aspecto actual de la #BorrascaCharles en su camino hacia la #PenínsulaIbérica. Durante las próximas horas comenzará un proceso de profundización rápida (ciclogénesis explosiva), antes de su impacto en algún punto de #Portugal, con efectos de alto impacto para la población en numeroso puntos del suroeste peninsular. Durante la tarde – noche publicaremos sus posibles efectos en la provincia de #Málaga, donde ya tenemos activos numerosos avisos amarillos y naranjas, por lluvias, viento y costeros. Mañana miércoles, haremos un seguimiento especial. Manténgase actualizado. — Storm Málaga (@Storm_Malaga) November 10, 2026

Σύμφωνα με το πορτογαλικό Ινστιτούτο για τη θάλασσα και την ατμόσφαιρα (IPMA), τα πρώτα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται προς το τέλος του πρωινού της Τετάρτης στην πορτογαλική επικράτεια. Η νήσος Μαδέρα, ανοιχτά των μαροκινών ακτών, προβλέπεται να επηρεαστεί ήδη από το τέλος της σημερινής ημέρας.

Σημειώνεται επίσης ότι, «κόκκινη» προειδοποίηση έχει εκδοθεί για οκτώ περιοχές στο κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Λισαβόνας.

Οι ριπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 με 120 χιλιόμετρα/ώρα και τοπικά έως και 140 χιλιόμετρα/ώρα, κυρίως στα παράλια.

Καταρρακτώδεις βροχές αναμένονται, προκαλώντας ανησυχία για πλημμύρες, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές. Οι αρχές προειδοποιούν επίσης για πιθανές πτώσεις δέντρων και δομών, καθώς και για διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους στο μέτρο του δυνατού και να προτιμήσουν την τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

Ο Λουίς Νέβες ζήτησε από τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές, που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στους ισχυρούς ανέμους και τη θαλασσοταραχή.

Όπως τόνισε ο υπουργός, «θέλουμε μάλλον να προλάβουμε παρά να αντιμετωπίσουμε επιπρόσθετες δυσκολίες», αναφερόμενος στις φονικές συνέπειες καταιγίδων που είχαν πλήξει τη χώρα τον προηγούμενο χειμώνα, με ανθρώπινες απώλειες λόγω απρόσεκτων συμπεριφορών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις αρχές της χρονιάς λόγω της κακοκαιρίας, ενώ ορισμένα τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για περίπου 20 άμεσα ή έμμεσα θύματα.

Η Πορτογαλία επλήγη μεταξύ 22 Ιανουαρίου και 15 Φεβρουαρίου από επτά διαδοχικές καταιγίδες, με ανέμους έως 130 χιλιόμετρα/ώρα, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις υποδομές, όπως τη μερική κατάρρευση τμήματος του βασικού αυτοκινητοδρόμου που συνδέει τη Λισαβόνα με το Πόρτο. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έμειναν χωρίς ρεύμα για μέρες.

Η Ιβηρική Χερσόνησος παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην απορρύθμιση του κλίματος, με όλο και πιο συχνά φαινόμενα ισχυρών βροχοπτώσεων και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες.