Ερρίκος Πετιλόν: «Δούλευε για 600 ευρώ γιατί δεν είχε να φάει, δεν είναι πονηρός» -Όλα όσα ανέφερε η αδελφή του

Η αδελφή του υποστήριξε ότι ο Πετιλόν δεν αντιλήφθηκε πως χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία του, παρά το γεγονός ότι το ΑΦΜ του φέρεται να είχε αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης

Την εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν στο κύκλωμα μεγάλης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καθώς και τον ρόλο που φέρεται να είχε ως «αχυράνθρωπος», σχολίασε η αδελφή του, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τις δραστηριότητες της εταιρείας στην οποία εμφανιζόταν ως διαχειριστής.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι ο πρώην μοντέλο και ηθοποιός εργαζόταν για 600 ευρώ τον μήνα και δεν είχε ασχοληθεί ποτέ στο παρελθόν με εμπορικές εταιρείες.

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«Από τους 1.200 κρατείται ο Ερρίκος που δούλευε για 600 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της «δεν έχει στη ζωή του ασχοληθεί με καμία εταιρεία εμπορικά».

Σύμφωνα με την ίδια, ο εργοδότης του τού έδινε χρήματα για να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, καθώς αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και είχε προηγουμένως περάσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Του έλεγε το αφεντικό του ιστορίες για αγρίους και του έδινε 600 ευρώ για να φάει, γιατί δεν είχε να φάει, και έχοντας περάσει τρομερά προβλήματα υγείας, που βγήκε και στάθηκε καθαρός και όρθιος. Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως μαύρα μεσάνυχτα είχε, δεν αισθανόταν ένοχος γιατί δεν είχε ιδέα», ανέφερε.

Η αδελφή του υποστήριξε ότι ο Πετιλόν δεν αντιλήφθηκε πως χρησιμοποιούνταν τα στοιχεία του, παρά το γεγονός ότι το ΑΦΜ του φέρεται να είχε αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

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«Τη στιγμή που πληρωνόταν 600 ευρώ για να κάνει πόρτα, είχαν το ΑΦΜ του. Τα 600 ευρώ, αν δεν έχεις να φας, είναι πολλά. Εν αγνοία του και επειδή δεν έχει πονηρευτεί για άνθρωπο», είπε.

«Αυτή θα είναι η χαριστική βολή του»

Η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπόθεση στην υγεία και την προσωπική ζωή του αδελφού της, υπενθυμίζοντας τις σοβαρές περιπέτειες που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν.

«Αυτή θα είναι η χαριστική βολή του. Βγήκε από μια περιπέτεια που κόντεψε να πεθάνει δύο φορές, στάθηκε στα πόδια του, βρήκε αυτή τη δουλειά κακήν κακώς. Δεν φαντάζομαι και να του άρεσε ιδιαίτερα να κάνει πόρτα», δήλωσε.

Αναφερόμενη στον ρόλο του ως διαχειριστή, επέμεινε ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τι συνέβαινε, υποστηρίζοντας ότι οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα χρησιμοποιούσαν ανθρώπους χωρίς εκείνοι να αντιλαμβάνονται τον πραγματικό σκοπό.

«Τον είχε βάλει διαχειριστή, αποκλείεται ο Ερρίκος να ήξερε, δεν θα κοιμόταν το βράδυ. Γιατί νομίζετε ότι θα του το έλεγαν; Εδώ μιλάμε για κύκλωμα τεράστιο. Αυτός φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ανθρώπους εν αγνοία τους. 1.200 τα έβαλαν με τον ανίδεο τον Ερρίκο που δεν είχε πάρει χαμπάρι», κατέληξε.

Οι παραπάνω αποτελούν ισχυρισμούς της αδελφής του Ερρίκου Πετιλόν σχετικά με την υπόθεση και τον ρόλο που φέρεται να είχε ο ίδιος στο κύκλωμα.