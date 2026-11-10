Κοινή δήλωση ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ – «Απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρήνη η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας»

«H κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία της Ουκρανίας» αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για κάθε μελλοντική διευθέτηση, όπως τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους η ΕΕ, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Η δήλωση εκδόθηκε εν νόψει των τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ουκρανίας και Ρωσίας που πραγματοποιούνται σήμερα στο Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι εκπρόσωποι των οκτώ πλευρών συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι με σκοπό να συνεχίσουν τον συντονισμό τους για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως αναφέρεται, «κοινός στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο που θα ενισχύει μακροπρόθεσμα την ασφάλεια της Ουκρανίας και θα οικοδομεί την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι συμφωνίες στον τομέα της ασφάλειας μετά τον τερματισμό του πολέμου. Εξετάστηκαν επίσης πιθανοί μηχανισμοί που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης και να αποτρέψουν επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο που θα συνεχίσει να διαδραματίζει το ΝΑΤΟ στην ευρωατλαντική συλλογική άμυνα, με τη δήλωση να υπογραμμίζει ότι «ένα ισχυρό ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ευρωατλαντική συλλογική άμυνα».

Τέλος, στην κοινή δήλωση επισημαίνεται πως «οι Ευρωπαίοι εταίροι, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας, με κοινό στόχο τη μετάβαση σε ευρύτερες πολυμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων και την επίτευξη συνολικής και διαρκούς ειρήνης».