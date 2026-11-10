‘Αμπου Ντάμπι: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – «Υπάρχει κάποια ευελιξία στο εδαφικό», λένε οι ΗΠΑ

Οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου ξεκίνησαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο σχετική πηγή.

Οι επαφές, με τη μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, θα συνεχιστούν και αύριο, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, έπειτα από διακοπή που διήρκεσε περισσότερο από οκτώ μήνες. Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti, στόχος των διήμερων συνομιλιών είναι να σημειωθεί πρόοδος προς μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Πρόκειται για τις πρώτες απευθείας συνομιλίες Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων από τον Φεβρουάριο, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι διήμερες συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας, στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και στους όρους ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Επικεφαλής διαπραγματευτής της ουκρανικής αντιπροσωπείας είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, αρχηγός των υπηρεσιών εξωτερικών πληροφοριών της Ουκρανίας.

Ο Ουμέροφ δήλωσε νωρίτερα, ότι η αντιπροσωπεία του Κιέβου έχει ξεκινήσει τις εργασίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχοντας συνομιλίες με εκπροσώπους της Βρετανίας, της ΕΕ, και του ΝΑΤΟ, αλλά και τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πριν από την έναρξη των τριμερών επαφών με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Reuters, Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους πριν από την έναρξη των συνομιλιών, ανέφερε ότι τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία έχουν επιδείξει σε ιδιωτικές επαφές κάποια διάθεση ευελιξίας όσον αφορά το ενδεχόμενο εδαφικών ανταλλαγών ή συμβιβασμών.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το εδαφικό ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων, αφού προηγουμένως επιτευχθεί πρόοδος σε άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η διαμόρφωση του πλαισίου ασφαλείας για την Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα συμμετέχουν στην αίθουσα των ουκρανορωσικών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι. Τόνισε επίσης πως δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αν δεν συμφωνηθούν κατάπαυση του πυρός και ειρήνη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία θα βρίσκονται στην αίθουσα της συνάντησης», ανέφερε ο Μπαρό σε δηλώσεις του στον ραδιοσταθμό Franceinfo.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, δεν μπορεί να υπάρξει διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, ενώ και η συμφωνία για την ασφάλεια της Ευρώπης απαιτεί ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Αντιπρόσωποι από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την Ιταλία θα παρευρεθούν στις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι.

Ο προηγούμενος κύκλος συνομιλιών είχε πραγματοποιηθεί στη Γενεύη τον Φεβρουάριο, ωστόσο οι επαφές διακόπηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τους ισραηλινοαμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ ανέλαβαν πρωτοβουλία για την επανέναρξη των ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων, πραγματοποιώντας ταξίδια στη Μόσχα τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια, για πρώτη φορά, στο Κίεβο. Οι δύο θα ηγηθούν της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Αμπού Ντάμπι.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ δήλωσε ότι στόχος είναι να συζητηθούν απευθείας οι ουκρανικές και ρωσικές ανησυχίες «όσον αφορά την ασφάλεια μετά τον πόλεμο», ώστε «να προωθηθούν συγκεκριμένες λύσεις» και να δημιουργηθεί «μια δυναμική ενόψει της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων».

❗️Footage of the trilateral talks in Abu Dhabi: the Americans and the host side sit in the center, while the Ukrainian and Russian delegations sit opposite each other. https://t.co/X9SD3H1XMI — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) November 10, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα έχει επικρίνει το Κίεβο και κατηγορείται πως επιδιώκει οικονομική συνεργασία με το Κρεμλίνο, προέβλεψε την Πέμπτη μια «πολύ μεγάλη συμφωνία» με τη Ρωσία για την Ουκρανία, που θα μπορούσε «να περιλάβει όλη την Ευρώπη».

Σύμφωνα με τον Στιβ Γουίτκοφ, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η αξιοποίηση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών θεσμών και των συμφωνιών ασφαλείας, με στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε, οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι η αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας στη μεταπολεμική περίοδο και ο περιορισμός του κινδύνου αναζωπύρωσης της σύγκρουσης αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι αντέδρασαν, δηλώνοντας ότι διαφωνούν με οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί ερήμην τους.

Επιπλέον, το Βερολίνο σημείωσε ότι: «πρέπει τώρα να δούμε αν η Ρωσία είναι αληθινά έτοιμη να διαπραγματευθεί με σοβαρό τρόπο».

Μπουντάνοφ: Έμφαση στα ανθρωπιστικά ζητήματα και την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Τη σημασία της συνέχισης της διπλωματικής διαδικασίας υπογράμμισε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κίριλο Μπουντάνοφ, ενόψει των τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Όπως δήλωσε, η ουκρανική πλευρά σκοπεύει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση των διαπραγματεύσεων, με βασική προτεραιότητα την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

«Είναι σημαντικό να συνεχιστεί η διπλωματική διαδικασία», ανέφερε ο Μπουντάνοφ σε ανάρτησή του στο Telegram, καθ’ οδόν προς τη συνάντηση.

Παράλληλα, τόνισε ότι σημαντικό μέρος των συνομιλιών θα αφιερωθεί στα ανθρωπιστικά ζητήματα, επισημαίνοντας την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Από την πλευρά του, Αμερικανός αξιωματούχος, που επίσης δεν κατονομάστηκε, δήλωσε πως είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» και εκτίμησε ότι Κίεβο και Μόσχα έχουν δείξει κάποια ευελιξία στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις τους.

Όπως και στη Γενεύη, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ, ενώ της ρωσικής ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Παράλληλα, ο Ρουστέμ Ουμέροφ δήλωσε ότι, η ουκρανική αντιπροσωπεία θα έχει, στο περιθώριο των συνομιλιών, ξεχωριστές διαβουλεύσεις με τους εταίρους της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Ουμέροφ ανέφερε ότι “η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, εξηγώντας ότι η συνάντηση αυτή έχει στόχο την «ευθυγράμμιση των θέσεών τους».

Στο μεταξύ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί την Τρίτη (10/11) στη Δανία για να συναντηθεί με ηγέτες σκανδιναβικών χωρών, όπως δήλωσε η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Η Φρέντερικσεν θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι και τους επικεφαλής σκανδιναβικών χωρών για να συζητήσουν την παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία και την ασφάλεια στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε το γραφείο της.