Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η εκδήλωση JobReady από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), μια ολοκληρωμένη δράση ενδυνάμωσης και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας, με δωρεάν εργαστήρια συμβουλευτικής για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Είναι η δεύτερη κατά σειρά διοργάνωση «JobReady» της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερα από 20 θεματικά εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά εργασίας, με εισηγητές εξειδικευμένους συμβούλους της ΔΥΠΑ, στελέχη επιχειρήσεων από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR) τους, επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματίες που μοιράζονται την εμπειρία τους.

Τα JobReady by DYPA δίνουν την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν να ενδυναμώσουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν το βιογραφικό τους.

Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους κάποιος θα επιθυμούσε να λάβει μέρος, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από ανθρώπους της αγοράς και εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται με προσλήψεις, να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τη διαδικασία της συνέντευξης. Επιπλέον, μπορούν να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την επαγγελματική τους πορεία, να αναδείξουν τόσο τις τεχνικές όσο και τις οριζόντιες δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία στο LinkedIn και να εμπνευστούν από παραδείγματα ανέργων, που εξελίχθηκαν σε επιχειρηματίες. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών, να γνωρίσουν εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας, καθώς και να εξερευνήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι η δεύτερη τέτοια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και η όγδοη σε πανελλαδικό επίπεδο. Ετοιμαζόμαστε να βγούμε περισσότερο θωρακισμένοι στην αγορά εργασίας», δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα και συνέχισε: «Με πάνω από είκοσι εξειδικευμένα θεματικά εργαστήρια, με στελέχη από τους τομείς ανθρώπινου δυναμικού διαφόρων επιχειρήσεων βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε προσομοιώσεις, για το πώς δίνουμε μια συνέντευξη για δουλειά, πώς οργανώνουμε τη σύνταξη του βιογραφικού, πώς υποβάλλουμε το βιογραφικό μας, πώς βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας ώστε να διεκδικήσουμε τη θέση που μας ενδιαφέρει. Επίσης, πώς μια επιχειρηματική ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί ως επιχειρηματική δράση και πως μπορούμε να βελτιώσουμε αδυναμίες σε αυτούς τους τομείς.

Περιμένουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ και είτε αναζητούν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, είτε θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ήδη, σε επίπεδο προεγγραφών (μέσω ψηφιακής πλατφόρμας) είχαμε περί τις 1.300 συμμετοχές και από το πρωί η προσέλευση είναι μεγάλη. Υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών, μέσω της αρμόδιας μονάδας εξυπηρέτησης της ΔΥΠΑ, για όλες τις εκδηλώσεις και για τις Ημέρες Καριέρας και για το JobReady και για τα online θεματικά εργαστήρια που κάνουμε. Τον Νοέμβριο έγιναν 183 online θεματικά εργαστήρια και για τον Δεκέμβριο έχουν προγραμματιστεί άλλα 163 και συνεχίζουμε».

«Η αγορά εργασίας εξελίσσεται και η ΔΥΠΑ ως μια υπηρεσία με βασικό αντικείμενο την απασχόληση μπαίνει στη διαδικασία της συμβουλευτικής», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΔΥΠΑ Βασίλης Γεωργιάδης.

Η εκδήλωση διεξάγεται από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki (Αριστοτέλους 9).

Οι δράσεις JobReady της ΔΥΠΑ θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα και σε άλλες πόλεις της χώρας.