Δωρεάν εργαστήρια από τη ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη: Από το βιογραφικό μέχρι την πρώτη συνέντευξη

Η ΔΥΠΑ διοργανώνει τη 14η εκδήλωση «JobReady» στη Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2026, στο Electra Palace. Θα προσφερθούν δωρεάν εργαστήρια για αναζήτηση εργασίας, ενίσχυση δεξιοτήτων και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη τη 14η εκδήλωση «JobReady by DYPA», την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Electra Palace Thessaloniki (Αριστοτέλους 9, 546 24).

Η εκδήλωση περιλαμβάνει δωρεάν εργαστήρια για όσους αναζητούν εργασία, επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν καλύτερα για την αναζήτηση εργασίας και να ενισχύσουν τις οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills).

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων (HR), καθώς και επαγγελματίες από τον χώρο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Παράλληλα, επιχειρηματίες θα μοιραστούν την εμπειρία τους από την αξιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και των προγραμμάτων νέων ελεύθερων επαγγελματιών της ΔΥΠΑ για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πρωτοβουλιών.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση συμμετοχής βρίσκεται στη διεύθυνση: https://dypa.evendia.gr/events/jobready-thessaloniki-2026.

Μέσα από τα εργαστήρια, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

– να βελτιώσουν τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού τους,

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– να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για μία συνέντευξη εργασίας,

– να εντοπίσουν και να αναδείξουν τις επαγγελματικές και προσωπικές τους δεξιότητες,

– να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν μία επιχειρηματική ιδέα,

– να γνωρίσουν καλές πρακτικές μέσα από την εμπειρία επιχειρηματιών,

– να ανακαλύψουν τις δυνατότητες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και

– να ενημερωθούν για τις νέες ψηφιακές εφαρμογές της ΔΥΠΑ που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Επιπλέον, στα CV Corner και Business Corner, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα παρέχουν εξατομικευμένη καθοδήγηση για τη σύνταξη και την παρουσίαση του βιογραφικού, καθώς και για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σύζευξης και συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr/more-simvoyleftiki

Για το σύνολο των δράσεων της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr