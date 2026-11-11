Η αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027

Στην έκδοση αντι-NAVTEX προχώρησε και η Κυπριακή Δημοκρατία, απαντώντας στην τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του γαλλικού πλοίου «VB Abeille Marengo», στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector) στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την αντι-NAVTEX, η Λευκωσία επισημαίνει ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, ενώ τονίζει ότι η τουρκική αναγγελία δεν έχει συντονιστεί με αυτές.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η κυπριακή αντι-NAVTEX, με αριθμό 352/26, εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2026, στις 06:00 UTC, από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας (JRCC Larnaca/Cyprus Radio).

Τι αναφέρει η κυπριακή αντι-NAVTEX

Στο κείμενο της αναγγελίας υπογραμμίζεται ότι η τουρκική NAVTEX δεν έχει εκδοθεί κατόπιν συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo» εντός της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί βάσει της άδειας 05/2026 της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οι εργασίες έχουν ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της κυπριακής ναυτιλιακής προειδοποίησης NW 345/26, η οποία εκδόθηκε από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λάρνακας.

Η Λευκωσία επισημαίνει ακόμη ότι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος σταθμός για την έκδοση αναγγελιών NAVTEX στην περιοχή ευθύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το JRCC Larnaca/Cyprus Radio/5BA. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθύνονται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο σταθμό.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Η αντι-NAVTEX θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 20 Μαρτίου 2027.

Κοινή αντίδραση Αθήνας και Λευκωσίας

Η κυπριακή κίνηση ακολουθεί την αντίστοιχη ελληνική αντι-NAVTEX 1441/26, η οποία εκδόθηκε επίσης στις 11 Νοεμβρίου από τον σταθμό Ηρακλείου.

Η Αθήνα χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «άκυρη και ανίσχυρη», υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των περιοχών όπου διεξάγονται οι έρευνες βρίσκεται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται βάσει ελληνικών αδειών.

Από την πλευρά της, η Λευκωσία επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες στις περιοχές της κυπριακής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας την τουρκική αναγγελία ως μη συντονισμένη με αυτές.

Με τις δύο αντι-NAVTEX, Ελλάδα και Κύπρος διαμηνύουν ότι οι έρευνες για το Great Sea Interconnector διεξάγονται βάσει των αδειοδοτήσεων που έχουν εκδώσει οι ίδιες και δεν αποδέχονται τουρκική αρμοδιότητα έγκρισης των εργασιών στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Το ζήτημα συνδέεται άμεσα με την πορεία του Great Sea Interconnector, ενός έργου στρατηγικής ενεργειακής σημασίας για την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Ελλάδας.