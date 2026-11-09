Τεντί Ρινέρ: Ο Ολυμπιονίκης του τζούντο υποψήφιος για την γαλλική προεδρία

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας ανακοίνωσε ο πέντε φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του τζούντο, Τεντί Ρινέρ, μπαίνοντας στην πολιτική κούρσα για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο κορυφαίος αθλητής γνωστοποίησε την απόφασή του μέσα από συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Όπως εξήγησε, βασική του επιδίωξη είναι να συμβάλει σε μια διαφορετική πορεία για τη χώρα, θέλοντας να «δείξει ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη Γαλλία».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε στον χώρο της Αριστεράς ούτε σε εκείνον της Δεξιάς, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί να παρουσιάσει μια εναλλακτική πολιτική πρόταση. Όπως ανέφερε, η γαλλική κοινωνία διακατέχεται από ένα ολοένα εντονότερο αίσθημα απαισιοδοξίας και παραίτησης, το οποίο παρατηρείται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

«Η Γαλλία είναι μια σπουδαία χώρα. Μου έδωσε τη δυνατότητα να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα και την ευκαιρία να κάνω μεγάλα όνειρα. Σήμερα, αυτό είναι που λείπει. Η φιλοδοξία έχει χαθεί, η ελπίδα έχει χαθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά στη «Le Parisien».

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Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πολιτική σκηνή

Παρά την απουσία προηγούμενης πολιτικής εμπειρίας, ο Τεντί Ρινέρ αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και δημοφιλείς προσωπικότητες στη Γαλλία. Η δημοτικότητά του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, όταν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή έναρξης, ανάβοντας τον Ολυμπιακό βωμό.

Μάλιστα, η πιθανότητα ενασχόλησής του με την πολιτική δεν αποτελεί εντελώς νέα εξέλιξη, καθώς ήδη από την προηγούμενη χρονιά είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα της χώρας.

Με την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο 37χρονος Ολυμπιονίκης εισέρχεται σε μια ήδη πολυπληθή πολιτική αναμέτρηση, σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία αναζητά τον επόμενο πρόεδρό της μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Εμανουέλ Μακρόν.