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Με… αντίσκηνα έξω από τα γραφεία της Σάλκε για ένα εισιτήριο κόντρα στην Ντόρτμουντ!

Οι φίλοι της ομάδας επέλεξαν να διανυκτερεύσουν επί δύο ημέρες σε αντίσκηνα έξω από τα γραφεία του συλλόγου, με δεδομένο πως το διαδικτυακό σύστημα θα κατέρρεε

Με… αντίσκηνα έξω από τα γραφεία της Σάλκε για ένα εισιτήριο κόντρα στην Ντόρτμουντ!
11/11/2026, 17:18
TANEA Newsroom
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Οπαδοί της Σάλκε κοιμήθηκαν με αντίσκηνα έξω από τα γραφεία του συλλόγου για δυο μέρες, προκειμένου να μπορέσουν το πρωί της Τετάρτης (11/11) να προμηθευτούν εισιτήρια για το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ!

Απίθανοι οι φίλοι της Σάλκε, άφησαν τη ζεστασιά του σπιτιού τους και την άνεση του κρεβατιού τους για να διανυκτερεύσουν σε αντίσκηνα για δυο μέρες, ώστε να καταφέρουν να βρίσκονται στο γήπεδο στο μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ!

Οι «βασιλικοί μπλε» κοντράρονται με την Ντόρτμουντ στις 06/12 και τα εισιτήρια για την αναμέτρηση θα έβγαιναν σε κυκλοφορία προς το κοινό το πρωί της Τετάρτης.

Με δεδομένο πως το διαδικτυακό σύστημα θα κατέρρεε και το sold out εκεί θα σημειωνόταν μέσα σε ελάχιστες ώρες, οπαδοί της Σάλκε επέλεξαν να στήσουν αντίσκηνα και να κοιμηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη έξω από τα γραφεία του κλαμπ.

Έτσι, θα προλάβαιναν από νωρίς το πρωί την Τετάρτη (11/11) να εξασφαλίσουν εισιτήρια του ματς με το σύνολο του Κόβατς!

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Bundesliga Μπορούσια Ντόρτμουντ Οπαδοί Σάλκε

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