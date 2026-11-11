Καιρός: «Άνοιξαν οι ουρανοί» στην Αττική – Βροχές και τοπικές καταιγίδες την Τετάρτη

Πέρα από τις βροχοπτώσεις, αναμένεται για την Τετάρτη περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά μέτριων συγκεντρώσεων σκόνης

Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/11) την Αττική.

Ο καιρός σήμερα αναμένεται αν είναι βροχερός κατά την διάρκεια της ημέρας, με σποραδικές καταιγίδες να αναμένονται στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα.

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Live η πορεία του καιρού

Αναλυτικά, βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, εστιάζοντας κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Παράλληλα, αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν άνεμοι μέτριας έντασης.

Κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες, τα φαινόμενα θα πλήξουν τα Επτάνησα, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου. Στη συνέχεια, η αστάθεια θα επεκταθεί σε τμήματα της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Στα ανατολικά, βροχές θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες σε Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Κάρπαθο και Ρόδο, ενώ από το μεσημέρι θα επηρεαστούν και τα υπόλοιπα νησιά του Κεντρικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Επιπλέον, αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις σκόνης, με μεγαλύτερη ένταση στα δυτικά και κεντρικά τμήματα της χώρας.

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Θερμοκρασίες και άνεμοι

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 20 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 6 έως 20, στην Ήπειρο από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 7 έως 22, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 9 έως 23 και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 23 βαθμούς, στα Επτάνησα από 16 έως 21, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 9 έως 18 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, από δυτικές-νοτιοδυτικές 3-4 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με διαστήματα συννεφιάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2-3 μποφόρ, με τοπικές εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βόρεια του νομού, ενώ από το μεσημέρι θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως ανατολικών διευθύνσεων, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο