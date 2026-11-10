Καιρός: Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες – Νοτιάδες, αφρικανική σκόνη και βροχές

Σημαντική άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου, τιμές αισθητά υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή. Οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σταδιακά, ενώ αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, ιδιαίτερα την Παρασκευή.

Την Τετάρτη τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα, με σποραδικές καταιγίδες και πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα στα βορειοδυτικά. Την Πέμπτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και την Παρασκευή κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

Την Τετάρτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τα Δωδεκάνησα, ενώ πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Σύντομες και ασθενείς τοπικές βροχές θα σημειωθούν επίσης σε περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της Πελοποννήσου και των Κυκλάδων.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ στο νοτιοδυτικό Αιγαίο θα φτάνουν πρόσκαιρα τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια θα φτάσει τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 21 με 23 και τοπικά στους 24 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Στην Αττική θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με ένταση 2 με 4 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 και τοπικά 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί με ένταση 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου

Την Πέμπτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στο ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά περιόδους αυξημένες από το απόγευμα.

Νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με τον σχηματισμό ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Παράλληλα, μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, με τις τιμές να διαμορφώνονται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς, ενώ τοπικά θα αγγίξει ακόμη και τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

Την Παρασκευή, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας θα αναπτυχθούν παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών βροχών. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Ιδιαίτερα αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σε όλη τη χώρα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.