Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα: Εκατοντάδες περιστατικά σε τρία εικοσιτετράωρα
Έντονο προβληματισμό προκαλεί στις υγειονομικές αρχές η απότομη αύξηση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην περιοχή της Ελασσόνας, καθώς μέσα σε μόλις τρία εικοσιτετράωρα περισσότεροι από 250 πολίτες προσήλθαν στο τοπικό Κέντρο Υγείας με σχετικά συμπτώματα, ενώ αρκετοί άλλοι αναρρώνουν κατ’ οίκον ή χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο συντονιστής του Κέντρου Υγείας, Κωνσταντίνος Βατάλης, η προσέλευση ήταν καταιγιστική. Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 85 περιστατικά σε σύνολο 111 εξετάσεων, το Σάββατο 72 στα 90 και την Κυριακή 51 στα 80. Τα κύρια ενοχλήματα των ασθενών περιλαμβάνουν διάρροια, εμετούς και πυρετό, ενώ η διασπορά ήταν τόσο μεγάλη που προσβλήθηκαν ακόμη και εργαζόμενοι της μονάδας υγείας.
Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο ΕΟΔΥ, ενώ η Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η ΔΕΥΑΕΛ προχώρησαν σε εξονυχιστικές δειγματοληψίες από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, αλλά και από τις περιοχές Γαλανόβρυση και Στεφανόβουνο.
Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στο νερό δεν έδειξαν κάποια μόλυνση, γι’ αυτό και το επικρατέστερο σενάριο αυτή τη στιγμή κλίνει προς ιογενή έξαρση. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τους ελέγχους μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως τα αίτια.