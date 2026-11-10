Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα: Εκατοντάδες περιστατικά σε τρία εικοσιτετράωρα

«Είμαι πολύ χαρούμενος με αυτά που ακούω», λέει ο Ζελένσκι για τις συνομιλίες με Ρωσία – Θέλει και την Ευρώπη στο τραπέζι

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και...

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