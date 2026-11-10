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Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη σε ύποπτο σακίδιο στην πόλη Οβιέδο – Ένας νεκρός αστυνομικός και ένας τραυματίας

Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη σε ύποπτο σακίδιο στην πόλη Οβιέδο – Ένας νεκρός αστυνομικός και ένας τραυματίας
10/11/2026, 12:08
TANEA Newsroom
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Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε σακίδιο πλάτης στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κυνοφίλων έφτασαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν ένα ύποπτο σακίδιο.

Ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ. Η ισπανική αστυνομία τον αποχαιρέτησε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

Η Ισπανική αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά στο συλλυπητήριο μήνυμα της: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών Μεσων Ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο ενώ βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να διερευνήσουν ένα διαφορετικό περιστατικό.

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