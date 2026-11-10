Συναγερμός στην Ισπανία: Έκρηξη σε ύποπτο σακίδιο στην πόλη Οβιέδο – Ένας νεκρός αστυνομικός και ένας τραυματίας

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από έκρηξη σε σακίδιο πλάτης στην πόλη Οβιέδο, στη βόρεια Ισπανία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί της Ειδικής Μονάδας Κυνοφίλων έφτασαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν ένα ύποπτο σακίδιο.

Ο αστυνομικός που έχασε τη ζωή του ταυτοποιήθηκε ως Χουάν Χοσέ. Η ισπανική αστυνομία τον αποχαιρέτησε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του.

🚨 Última Hora: grave suceso esta mañana, sobre las 07:30 horas, en el barrio de Villafría de #Oviedo. 👮🏻‍♂️ Explosión de artefacto que, según primeros datos, ha podido tener consecuencias trágicas para un compañero y dejado varios heridos más. Nuestro apoyo para toda la Jefatura. https://t.co/GXYNeFhwyK — CEP (@cep_cepolicia) November 10, 2026

Η Ισπανική αστυνομία ανέφερε χαρακτηριστικά στο συλλυπητήριο μήνυμα της: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συναδέλφους και τα αγαπημένα του πρόσωπα».

BREAKING: At least 1 policeman killed and another seriously wounded after a shootout and explosion in Oviedo, Spain. A suspect is on the run https://t.co/yCDKqzvntW — Visegrád 24 (@visegrad24) November 10, 2026

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών Μεσων Ενημέρωσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν το σακίδιο ενώ βρίσκονταν ήδη στην περιοχή για να διερευνήσουν ένα διαφορετικό περιστατικό.