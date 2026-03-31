Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην εκπομπή «15 Λεπτά» των ΝΕΩΝ με τον Γιώργο Παπαχρήστο και μίλησε για τις υποκλοπές, τη διαφθορά, την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή, για την κυβέρνηση, τη Δικαιοσύνη και τις επερχόμενες εκλογές. Να σημειωθεί ότι η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 31/3, λίγη ώρα πριν ανακοινωθεί επισήμως η αναβολή της συζήτησης στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου η οποία θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 17 Απριλίου. Για αυτό το ζήτημα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο να καταπατήσουν τον κανονισμό της Βουλής και να μη γίνει την Παρασκευή (σ.σ. 3 Απριλίου) η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Δηλαδή εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Ο κανονισμός λέει εντός ενός μηνός από τη στιγμή που υποβάλλεις το αίτημα. Άρα μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά κλείνει η Βουλή, πρέπει να γίνει συνεδρίαση. Και μαθαίνω ότι υπάρχει σενάριο αυτή η συνεδρίαση να μην γίνει και όταν ο Πρόεδρος της Βουλής στην προηγούμενη Διάσκεψη των Προέδρων είχε πει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ότι κλείνει η Βουλή – χρονικά το είπε ο άνθρωπος – όταν λοιπόν δε σέβεσαι τη δικαιοσύνη, δε σέβεσαι τον Κανονισμό της Βουλής, δε σέβεσαι το Κοινοβούλιο και το καλοκαίρι στέλνεις για ύπνο τους βουλευτές σου να ψηφίσουν επιστολικά για να σώσουν Βορίδη και Αυγενάκη, ε, γιατί να μείνουν (σ.σ. οι ψηφοφόροι) στην κυβέρνηση; Γι’ αυτό λέω, υπάρχει μια επιλογή στον ελληνικό λαό, αξιόπιστη, σοβαρή και Δημοκρατική». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι θα βρίσκεται στη Βουλή την Παρασκευή «όπως επιτάσσει ο κανονισμός, για να μην καταργήσει με τις επιλογές του το κράτος δικαίου στη χώρα. «για να μην αποδράσει ο κύριος Μητσοτάκης. Όλες τους οι αποφάσεις είναι εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος».

Στην ερώτηση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «Πώς τα καταφέρατε και βγήκατε αλώβητος από το συνέδριο;», ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως «υπήρξε ενότητα, υπήρξε ένα κλίμα πολιτικό… Ζούμε σε μια περίοδο που πρέπει να ξαναβάλουμε την πολιτική στο προσκήνιο».

Για το ζήτημα αυτό, ο Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «η επόμενη μέρα πρέπει να είναι η ημέρα της εκστρατείας σε όλη την Ελλάδα». Εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται ενόψει εκλογών, επισημαίνοντας πως «πρέπει να τελειώσει αυτή η περίοδος διαφθοράς, απαξίωσης των θεσμών και κατάρρευσης της αγοραστικής δύναμης».

Η αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία

Σε ερώτηση σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ο Ανδρουλάκης απάντησε: «Κοντός ψαλμός αλληλούια. Θα κάνουμε εκλογές και θα δούμε ποιος θα είναι νικητής». Πρόσθεσε πως «αν ο ελληνικός λαός θέλει το παρακράτος του Μεγάρου Μαξίμου να επιβιώσει άλλη μια τετραετία, τότε ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του».

Στο ερώτημα για το πώς θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε: «Στο χέρι μας είναι να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση… Αγωνιζόμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα εξουσίας που δεν έχει μέτρο».

Για υποκλοπές και Ντίλιαν

«Υπάρχει ένα διακύβευμα. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ή την καρέκλα του; Ένας άνθρωπος που βγαίνει, ένας στρατηγός απόστρατος του Ισραήλ, καταδικασμένος στην ελληνική δικαιοσύνη και τον εκβιάζει ευθέως λέγοντάς τον Νίξον της χώρας, μπορεί να σταθεί πρωθυπουργός; Εγώ λέω πως δεν μπορεί να σταθεί όταν αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε ότι γίνανε χαλκευμένες εξεταστικές επιτροπές, έστελναν με μηνύματα τις ερωτήσεις που θα κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να σταθεί το σύστημα εξουσίας; Εδώ ήρθε άνθρωπος και έδειξε τα μηνύματα στο δικαστήριο ότι του έστελναν τις ερωτήσεις οι απατεώνες που θα τους κάνουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τις έκαναν. Και όταν βγήκε λέει μπράβο, τα είπες καλά».

Για τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς

Απαντώντας σε ερώτηση αν είναι «φορτισμένος» λόγω της υπόθεσης των υποκλοπών, ο Ανδρουλάκης σημείωσε: «Έχω μεγάλη εμπειρία από αυτό το σύστημα… Οι δημοκρατίες δεν καταρρέουν με τανκς, αλλά με καθημερινό μιθριδατισμό στην απαξίωση των θεσμών».

Η στάση απέναντι στην κυβέρνηση

Σε ερώτηση αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης απάντησε: «Το πιστεύω. Ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που δεν απαντάει στις δημοσκοπήσεις θα επιλέξει μια δύναμη που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή».

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

Σε ερώτηση για τις προτάσεις του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Δίκαιη ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και καλύτερη ζωή χωρίς ποιοτική δημοκρατία, θεσμούς και δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει». Τόνισε ότι «αν γίνουν θεσμοί, δεν θα υπάρχει ατιμωρησία και η διαφθορά θα περιοριστεί».

Στην ερώτηση αν «με τους θεσμούς μπορεί κανείς να πάει στο σούπερ μάρκετ», απάντησε: «Βέβαια, διότι αν έχεις σοβαρές αρχές που ελέγχουν τον ανταγωνισμό, θα μειωθούν οι τιμές», αναφέροντας ως παράδειγμα την Κύπρο, όπου μηδενίστηκε ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Προοπτικές συνεργασιών

Σε ερώτηση με ποιον θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, αφού απορρίπτει τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης απάντησε: «Η Δημοκρατική Παράταξη δεν μπορεί να έχει άλλο ρόλο από το να νικήσει το παρακράτος που έσυρε το Μέγαρο Μαξίμου». Επισήμανε ότι αν το ΠΑΣΟΚ βρεθεί έστω και με μία ψήφο μπροστά, «θα σχηματίσει κυβέρνηση».

Κλείνοντας, υπογράμμισε: «Πρέπει να φύγουν και θα αγωνιστώ για να φύγουν. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη, οι ανισότητες αυξάνονται, τα νοσοκομεία καταρρέουν. Δεν αξίζει αυτή η κατάσταση στη χώρα».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με χιουμοριστική αναφορά του παρουσιαστή, ο οποίος σχολίασε: «Πρέπει να χαιρετάτε περισσότερο, να χαμογελάτε… Αυτό το χαμόγελο είναι το πρώτο που κάνετε στη διάρκεια της εκπομπής».