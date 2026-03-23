Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μιλά στη νέα διαδικτυακή εκπομπή των ΝΕΩΝ «15 λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο που θα προβληθεί την 25η Μαρτίου για τις επιλογές του στον κινηματογράφο, την επιμονή του σε ιστορίες με ουσία και την ταυτότητα που του αποδίδεται ως «εθνικός σκηνοθέτης», αποκαλύπτοντας τη δική του οπτική για την τέχνη και το σινεμά σήμερα.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο των ΝΕΩΝ γιατί την ταινία του «Καποδίστριας» ανέφερε ότι «το σενάριο γράφτηκε πάνω από 60 φορές. Διότι η ιστορία είναι σαν τον υδράργυρο. Εξαρτάται πώς τον κουνάς και πώς τον στερεοποιείς».

«Ήταν αποφασισμένοι να γράψουν αρνητικά» λέει για την αρνητική κριτική που δέχτηκε ενώ απαντώντας στο αν θεωρεί ότι έχουν κάτι μαζί του απαντά: «Ναι, δεν παίζω τις μόδες».

Στην ερώτηση αν έχει μπει ποτέ στον πειρασμό να σκεφτεί μία ταινία ανάλογης του Γιώργου Λάνθιμου λέει «Γιατί να με ενδιαφέρει;».

Σε ό,τι αφορά το τι θα ακολουθήσει μετά τον Καποδίστρια, δεδομένου ότι ασχολείται με τα εθνικά θέματα, απαντά «Με λένε εθνικό σκηνοθέτη. Γι αυτό».

