Η Xiaomi λάνσαρε την ανανέωση του SU7 για το 2026 στις 19 Μαρτίου, αναφέροντας ότι πρώτες 15.000 μονάδες εξαντλήθηκαν σε 34 λεπτά. Η ανανέωση του μοντέλου αφορά τις εκδόσεις Standard, Pro και Max, με τιμές 219.900–303.900 γιουάν (31.870–43.950 δολάρια ΗΠΑ).

Το αρχικό SU7 ήταν το πρώτο μαζικής παραγωγής ηλεκτρικό όχημα της Xiaomi, το οποίο παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με αυτονομία CLTC 800 km και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,78 δευτερόλεπτα.

Η αυτονομία του CLTC είναι 720 km (Standard), 902 km (Pro) και 835 km (Max). Η πλατφόρμα υψηλής τάσης SiC υποστηρίζει 752V σε Standard/Pro και 897V σε Max, επιτρέποντας στην έκδοση Max να επαναφορτίσει 670 km σε 15 λεπτά ή 10–80% σε 12 λεπτά.