Καλεσμένος της νέας διαδικτυακής εκπομπής των ΝΕΩΝ «15 Λεπτά» με τον Γιώργο Παπαχρήστο είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ. Ο δημοσιογράφος προλογίζοντας τον καλεσμένο του είπε ότι τον χαρακτηρίζει λόγος ορθός, λόγος οξύς, αλλά πάντα δίκαιος.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Πειραιώς ευχαρίστησε τον Γιώργο Παπαχρήστο «για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε να με συμπεριλάβετε στους συζητητάς σας, διότι πάντοτε είστε ένας άνθρωπος με βαθιά σκέψη, βαθιά κρίση, πολλή δικαιοσύνη και πολλή αγάπη. Επομένως, για μένα, για μένα είναι τιμή που έχω τη μεγάλη χαρά και ευλογία να είμαι κοντά σας και στους αγαπημένους θεατάς του ωραίου μας καναλιού».

Κορυφώνεται το θείο δράμα αύριο, έχουμε διανύσει ήδη τα μισά της Μεγάλης Εβδομάδας ανέφερε ο δημοσιογράφος θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα αν έχουμε πιστούς στις εκκλησίες;

«Ο λαός μας είναι ένας λαός που έχει βαθιά πίστη στην Αγία μας Ορθοδοξία, γιατί οφείλει και την ύπαρξή του, ξέρετε. Δηλαδή στους τέσσερις ατέλειωτους αιώνες της δουλείας, όποιος εξισλαμίζετο, άμα και εκτουρκίζετο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Τουρκοκρήτες, οι οποίοι ήταν Χριστιανοί, οι οποίοι εξισλαμίστησαν και ενώ κράτησαν την ελληνική γλώσσα, έχασαν την εθνική τους συνείδηση και έγιναν Τούρκοι. Επομένως, ο λαός μας το ξέρει αυτό ότι είναι βαθιά ριζωμένο μέσα του. Στα ζώπυρα του γένους λοιπόν τα τιμά, τα αγαπά, τα σέβεται».

Τι σημαίνει στον εικοστό πρώτο αιώνα «πιστεύω» ήταν η επόμενη ερώτηση του Γιώργου Παπαχρήστου. «Σημαίνει το εξής: ότι από τον πλέον απλό μονοκύτταρο οργανισμό που υπάρχει στη δημιουργία έως καΙ τις στροφές των, των γαλαξιών και των εκατομμυρίων, πολυεκατομμυρίων ουρανίων σωμάτων, τα πάντα είναι γεγονότα σκέψης. Πάντα είναι γεγονότα σκέψης. Αυτός λοιπόν ο, ο νους που εσκέφθη έχει και ένα κίνητρο. Και ξέρετε, αυτό το κίνητρο είναι η αγάπη. Αυτό τουλάχιστον διαφαίνεται και αποδεικνύεται από όλη την ωραιότητα του σύμπαντος κόσμου. Και λέει ο ευαγγελιστής Ιωάννης: “Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ”. Άρα λοιπόν, αφού ο Θεός είναι αγάπη και αυτή την αγάπη τη βιώνουμε, μπορούμε να μην την αντιπελαργήσουμε, να μην την αντιπροσφέρουμε;».

Τι αγάπη μπορεί να υπάρχει όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας τεράστιος πόλεμος στους Αγίους Τόπους κοντά και επίσης ένας άλλος πόλεμος μεταξύ δύο ομόδοξων κρατών, όπως η Ρωσία με την Ουκρανία συνέχισε ο Γιώργος Παπαχρήστος.

«Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό, διότι θυμάστε ότι μπήκαμε στην τρίτη χιλιετία με πόσες χρυσές ελπίδες, με πόσα όνειρα, με πόσες διακηρύξεις, ότι θα ζούμε σε μία εποχή απολύτου ομορφιάς και δικαιοσύνης και επικρατήσεως των ιδεωδών του ανθρώπινου γένους στην παγκόσμια οικουμένη και βλέπετε ούτε εικοσιπέντε χρόνια δεν έχουν περάσει και, όπως είπατε, τρεις πόλεμοι, φρικτοί πόλεμοι που που ματώνουν τη φλεγομένη μας γη. Αλλά γι’ αυτό υπεύθυνη δεν είναι η αγάπη, κύριε Παπαχρήστου, αλλά η ελευθερία μας» είπε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και πρόσθεσε: «

Είμαστε ελεύθεροι και υπεύθυνοι και βλέπετε ότι επιλέγουμε αντί για τη ζωή, το θάνατο. Γι’ αυτό και ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Ο Θεός δηλαδή που μας έπλασε από άπειρη αγάπη μπήκε στο χώρο και το χρόνο[…] Και δεν μας επέβαλε την αλήθειά του, δεν μας επέβαλε την ομορφιά του, αλλά μας την προσέφερε και μας παρέδωσε τον εαυτό του. Και εμείς τον σταυρώσαμε, αλλά δια του θανάτου του νίκησε το δικό μας θάνατο. Και έτσι, επομένως γιορτάζουμε Πάσχα.

Τι σημαίνει Πάσχα; Σημαίνει πέρασμα. Πέρασμα από τη φθορά της καθημερινότητος, από όλη αυτή την αποκαραδοκία που περιγράψατε τόσο εύστοχα στο φως της ζωής και της αποκαταστάσεως των πραγμάτων. Άρα λοιπόν, εκεί είναι το θέμα».

Τι είπε για το Άγιο Φως και πώς θα μεταφερθεί

«Το Άγιο Φως είναι μία απόλυτη απόδειξις της Αναστάσεως του Χριστού, διότι δεν είναι κάτι κτιστό, είναι κάτι άκτιστο, που λαμβάνεται μόνο από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κατά θαυμαστό τρόπο και η απόδειξις είναι απτή. Όταν πάρεις τις λαμπάδες αυτές που έχουν το Άγιο Φως και περιβάλλεις το πρόσωπό σου, τα ενδύματά σου και λοιπά, δεν καίεσαι. Έχει ένα στοιχείο ακαΐας, που σημαίνει ότι έχει ένα στοιχείο υπερφυσικού θαύματος. Λοιπόν, αυτό το Άγιο Φως είναι η απόδειξις της Αναστάσεως, αλλά η Ανάσταση του Χριστού γίνεται στις καρδιές μας, κύριε Παπαχρήστου.

Και εάν πραγματικά θέλουμε να ζήσουμε την Ανάσταση, πρέπει, όπως είπα, να έχουμε βαθιά αγάπη στο Θεό και στο συνάνθρωπο. Αν αγαπούμε το Θεό και τον άνθρωπο, τότε να ξέρετε ότι πάντοτε βρισκόμαστε μέσα στο χώρο της Αναστάσεως. Συνεπώς, εάν το Άγιο Φως έλθει από τα Ιεροσόλυμα, θα είναι κάτι θαυμάσιο. Αλλά και αν δεν έλθει, πάλι δεν απομειώνεται η Ανάστασις. Είναι γεγονός αιώνιο και διαχρονικό».

Άλλωστε στους ναούς των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όπου της γης, υπάρχει το Άγιο Φως, το οποίο συντηρείται από την προηγούμενη. Αλλά σας επαναλαμβάνω είναι ένα θαυμαστό γεγονός, το οποίο αποδεικνύεται ότι είναι θαυμαστό, διότι υπάρχουν τα ιστορικά στοιχεία της θαυμαστής ενέργειας του Θεού για το γεγονός αυτό. Αποδεικνύεται δηλαδή η Ανάσταση δια του Αγίου Φωτός».

Τι απάντησε για το κίνημα των αθεϊστών που δείχνει να διευρύνεται συνεχώς

«Εβρισκόμουν σε ένα πανεπιστημιακό καθίδρυμα και ήρθε εκεί ένας καθηγητής και τέως υπουργός, ο οποίος έδωσε μια διάλεξη. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της διαλέξεως, που ήτανε θαυμάσια βέβαια, δεν ξέρω για ποιους λόγους θέλησε να απευθυνθεί στην ταπεινότητά μου και να μου πει, “Ξέρετε, σεβασμιώτατε, εγώ είμαι άθεος”. Όταν τελείωσε όλη αυτή η ωραία εκδήλωση, σήκωσα το χέρι και ζήτησα το λόγο. Μου εδόθη ευγενώς λοιπόν ο λόγος και είπα, “Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να σας κάμω. Μπορείτε να μου πείτε πόση είναι η απόστασις που διανύει το φως τρέχοντας με τριακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε ένα χρόνο;” Μου λέει, “Μα δεν έχω κομπιούτερ, πώς θα σας το πω; Θα σας το πω, λέω εγώ”.

Είναι εννιάμισι τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Σε ένα χρόνο. Το φως διανύει εννιάμισι τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν, η σύγχρονη αστρονομία μας λέει ότι η διάμετρος του σύμπαντος είναι δεκαέξι έως είκοσι δισεκατομμύρια έτη φωτός. Πολλαπλασιάζω με δεκαέξι έως είκοσι δισεκατομμύρια επί εννιάμισι τρισεκατομμύρια και έρχεστε, λέω εσείς, ένας άνθρωπος, πόσο είστε; Ένα ογδόντα πέντε; Όχι, λέει, ένα εβδομήντα πέντε. Λέω ακόμη χειρότερα. Και έχετε, λέω, άποψη γι’ αυτό; Λοιπόν, η Γραφή λέει, “Είπε άφρων εν τη καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός”. Αλλά είμεθα ελεύθεροι να δεχόμεθα την αγάπη του Θεού ‘η να την αρνούμεθα. Και η Εκκλησία ποτέ, μα ποτέ, δεν ψέγει εκείνον ο οποίος την αρνείται. Πάντοτε, ως μητέρα φιλόστοργος, δέχεται και τα πρόβατα και τα ερίφια».

Στην ερώτηση αν τον απασχολεί το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι στη Μητρόπολή του που να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα τόνισε «Κύριε Παπαχρήστο, ξέρετε από την λιπαρά και πάρα πολύ δυναμική διακονία σας στα δημόσια πράγματα ότι το ψωμί το δικό μου είναι θέμα εργασιακό, είναι δικό μου. Του άλλου είναι και πνευματικό θέμα. Και εγώ ως ποιμένας και ως επίσκοπος που έχω μια ευθύνη, αφού διαποιμαίνω εξ ονόματος της Εκκλησίας το λαό του Θεού, έχω και μια ευθύνη απέναντί του. Με ενδιαφέρει και η πνευματική του και η υλική του σιτοδοσία, διότι δεν μπορεί να υπάρξει ηρεμία, ευτυχία, πληρότητα, δυναμισμός, ενέργεια, χωρίς να υπάρχει και η υλική διαβίωσις.

Και άρα λοιπόν με απασχολεί πάρα πολύ, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο, επειδή δεν είναι όμως έργο της Εκκλησίας. Ξέρετε, Εκκλησία δεν έχει έργο να αποβεί Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, ούτε να έχει ένα κοινωνικό ιατρείο ή κοινωνικό κουρείο ή κοινωνικό… Συνεπικουρεί. Η Εκκλησία, αυτό πηγάζει από την αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπάω τον Θεό που δεν βλέπω με τα σωματικά μάτια και να μην αγαπάω τον άνθρωπο που τον βλέπω και που ο ίδιος ο Χριστός μου είπε ότι είναι η εικόνα Του και είναι εκείνος στον οποίο μπορώ να εκφράσω την αγάπη μου προς Αυτόν[…] Όταν ήταν η μεγάλη κρίσις τότε με τα μνημόνια και με όλη αυτή την οικονομική τραγωδία της πατρίδος το 2010 και μετά είχαμε γύρω σε έξι με εφτά χιλιάδες μερίδες ημερησίως.

Τώρα έχει το νούμερο κατεβεί βέβαια γύρω στις τρεις, τρεισήμισι χιλιάδες μέχρι τέσσερις το πολύ. Αλλά ξέρετε, εμείς είμαστε στο μεγάλο λιμάνι και έχουμε διερχόμενους ανθρώπους από όλη τη γη. Και ποτέ δεν έχουμε αποκλείσει κανέναν. Η καρδιά μας και η ψυχή μας και οι τράπεζές μας, οι πνευματικές και οι υλικές, είναι ανοιχτές για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη.

Έχουμε τριάντα συσσίτια σε τριάντα ενορίες. Καταβάλλουμε τα χρήματα για τις ΔΕΚΟ που υπάρχει αδυναμία. Φάρμακα, το νερό, το ρεύμα, το ενοίκιο. Προσφέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Υποτροφίες σε νέους ανθρώπους και άλλα πράγματα. Έχουμε τράπεζα αιμοδοσίας και άλλα πράγματα κάνουμε. Συμβάλλουμε σε κατασκηνώσεις για τους νέους του Πειραιά. Με τη μεγάλη βέβαια και πρόφρονα δωρεά του μεγάλου ευεργέτη της πόλεώς μας και της Μητροπόλεώς μας, του προέδρου, του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στην ερώτηση αν είναι Ολυμπιακός απάντησε: «Είμαι Ολυμπιακός ψυχή τε και καρδία. Στο γήπεδο μπορεί να μην πηγαίνω, αλλά παρακολουθώ με μεγάλη αφοσίωση. Και ευχαριστώ θερμά και πάλι το λέω γιατί είναι θέμα ζωής, τον πρόεδρο, ο οποίος πραγματικά έχει μια βαθιά αγάπη στον συνάνθρωπο».

Η θέση του Μητροπολίτη για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών

Στο ερώτημα για το «πού πάει η ελληνική κοινωνία», με αφορμή την έντονη αντίδραση του Μητροπολίτη Πειραιώς στη νομοθετική ρύθμιση για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ο Σεβασμιώτατος απάντησε ότι «η ελληνική κοινωνία βρίσκεται σε φάση μετεξέλιξης» και τόνισε πως «αγαπώ όλους τους ανθρώπους και δεν είμαι κριτής κανενός. Μόνο του εαυτού μου πρέπει να είμαι κριτής».

Επικαλέστηκε τον Απόστολο Παύλο λέγοντας: «”Τι συ ο κρίνων αλλότριον οικέτην;”», υπογραμμίζοντας ότι δεν μιλά «από εμπάθεια ή κακότητα». Εξήγησε πως «αυτό που προσπαθώ να υπερασπιστώ ως επίσκοπος Εκκλησίας είναι η ανθρώπινη οντολογία, φυσιολογία και πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση, σημείωσε ότι «δυστυχώς ανατρέπει την ανθρώπινη φυσιολογία και οντολογία» και πως «αυτή η συμπεριφορά δεν αποτελεί αληθή ερωτισμό και δεν υπερασπίζεται τον αληθή άνθρωπο». Κατά τον ίδιο, «η ελληνική πολιτεία, ως κράτος δικαίου, δεν μπορεί να υπερασπιστεί κάτι που δεν είναι ανθρώπινη φύσις». Κατέληξε λέγοντας: «Αγαπούμε κάθε άνθρωπο και αναμένουμε τη μετάνοιά του. Άλλωστε, το πείπτειν ανθρώπινον, το μετανοείν θείον, το εμμένειν σατανικόν».

Για τις σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα και στις σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ απάντησε ότι «ανθρωπίνως δεν είναι εφικτόν».

Όπως εξήγησε, «ο ρωμαιοκαθολικισμός αρνείται τη συνοδικότητα, την οποία παρερμηνεύει ως δήθεν συμβουλευτικότητα, ενώ η Μία Αγία Καθολική και Αδιαιρέτου Εκκλησία των είκοσι αιώνων έχει ως βάση και θεμέλιο το συνοδικό σύστημα». Τόνισε ότι «στον ρωμαιοκαθολικισμό μόνον ένας επίσκοπος υπάρχει, ο Ρώμης, ενώ στην Ορθοδοξία η ψήφος κάθε επισκόπου έχει την ίδια ισχύ».

Κατά τον Σεβασμιώτατο, «οι δύο αρχές, του πρωτείου εξουσίας και της συνοδικότητος, συγκρούονται» και «αν ο ρωμαιοκαθολικισμός δεν επανέλθει στο παλαιό καθεστώς των χιλιών χρόνων, δεν πρόκειται να γίνει κάτι». Αναφερόμενος στο Πάσχα, υπογράμμισε ότι «η Αγία μας Εκκλησία τηρεί τους ιερούς κανόνες και την Α’ Οικουμενική Σύνοδο» και ότι «ο ρωμαιοκαθολικισμός έχει δυστυχώς εγκαταλείψει τα θέσφατα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου».