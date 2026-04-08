Την ώρα που η διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ, SpaceX οποία έχει ήδη ενοποιηθεί με την xAI, ετοιμάζεται να μπει στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ, οι επενδυτές έχουν αρχίσει να μιλούν για πιθανή συγχώνευση της SpaceX με την Tesla.

Ο Μασκ πιστεύει ότι οι εταιρείες του έχουν πολλά κοινά στοιχεία, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος δημοσίως τουλάχιστον, αλλά δεν έχει σχολιάσει τέτοιες εικασίες για συγχώνευση. Υποστηρικτές της Tesla από την πλευρά τους υποστηρίζουν –κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης- ότι ένας συνδυασμός των δύο εταιρειών θα μπορούσε να επιταχύνει τις φιλοδοξίες του Μασκ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και ενδεχομένως να δημιουργήσει μία από τις εταιρείες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στην ιστορία, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Σε ένα ιδανικό σενάριο θα μπορούσε να γίνει συγχώνευση μετοχών των δύο εταιρειών τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο που θα αποτιμά και τις δύο εταιρείες εξίσου. Εάν μια τέτοια συναλλαγή πραγματοποιηθεί με τις σημερινές αποτιμήσεις, θα δώσει μικρή ώθηση (premium) στους επενδυτές της Tesla, αφού η μετοχή η οποία έχει υποχωρήσει κατά 22,5% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με την FactSet.

Υπάρχουν όμως και ανησυχίες. Άλλοι υποστηρικτές του Μασκ λένε ότι για τόσο μεγάλη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από συγχώνευση θα μπορούσε να ακολουθήσει τον δρόμο άλλων ομίλων που στην πορεία αντιμετώπισαν πολλές προκλήσεις, όπως η General Electric, θέτοντας σε κίνδυνο την επιτυχία και των δύο επιχειρήσεων, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Σε κάθε περίπτωση οι υποστηρικτές του Μασκ δηλώνουν πρόθυμοι να επενδύσουν στην αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX, η οποία θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία.

Η SpaceX υπέβαλε αίτηση για δημόσια προσφορά την περασμένη εβδομάδα και στοχεύει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο μέχρι τον Ιούλιο. Η εταιρεία είχε τελευταία αποτίμηση 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια τον Φεβρουάριο, μετά τη συγχώνευσή της με την xAI. Η Tesla είναι ήδη εισηγμένη, με χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Μια συμφωνία που θα συνδυάζει τις δύο εταιρείες θα θεωρούνταν η μεγαλύτερη συγχώνευση που έχει γίνει ποτέ.

Οι κοινοπραξίες

Ο Μασκ συντηρεί τέτοιες συζητήσεις ακούσια ή εκούσια, με την ανακοίνωση νέων κοινοπραξιών μεταξύ της Tesla και της SpaceX. Αυτές περιλαμβάνουν νέα κοινή μονάδα μικροτσιπ στο Ώστιν του Τέξας που ονομάζεται Terafab και νέα τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Digital Optimus. Η τεχνολογία αυτή βελτιστοποιεί την ανάπτυξη λογισμικού της Tesla και της xAI, αναφέρει η WSJ.

Επίσης έχει προωθήσει νέα φιλοσοφία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη που συνδέει την επιτυχία των πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης της Tesla, οι οποίες περιλαμβάνουν ανθρωποειδή ρομπότ και αυτόνομα αυτοκίνητα, με το πλάνο της SpaceX να κατασκευάσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα. Αν και η τεχνολογία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη, θεωρητικά τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα θα μπορούσαν να τροφοδοτούνται με ηλιακή ενέργεια. Αυτό θα αντμετώπιζε το ζήτημα των τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας που απαιτούνται για την τροφοδότησή τους στον πλανήτη Γη. Ο Μασκ έχει «πουλήσει» εδώ και καιρό το όραμά του για την Tesla, ώστε η εταιρεία να γίνει η πιο πολύτιμη στον κόσμο, κάνοντας λόγο για τελική αποτίμηση 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων με βάση τη δύναμη των προϊόντων ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει η WSJ.