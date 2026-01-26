Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά του Grok, του chatbot της Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Χ του Ιλον Μασκ, για διασπορά παράνομου σεξουαλικού περιεχομένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάζοντας τη Digital Services Act.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε επίσημη έρευνα κατά του Grok, του chatbot Τεχνητής Νοημοσύνης της πλατφόρμας Χ του Ίλον Μασκ, σχετικά με τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, όπως κατασκευασμένες σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα αφορά πιθανή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και ειδικότερα του κανονισμού Digital Services Act (DSA), όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Η μαζική παραγωγή και διανομή χιλιάδων εικόνων σεξουαλικού περιεχομένου, που φέρονται να προέρχονται από το xAI Grok του Ίλον Μασκ, έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έρευνα θα εξετάσει εάν η πλατφόρμα Χ έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει της ευρωπαϊκής ψηφιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για περιορισμό κινδύνων, διαχείριση περιεχομένου και προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ευρωβουλευτής Ρετζίνα Ντόχερτι είχε χαιρετίσει την απόφαση της Κομισιόν, δηλώνοντας: «Όταν εμφανίζονται αξιόπιστες πληροφορίες ότι συστήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται για να βλάψουν γυναίκες και παιδιά, είναι σημαντικό η ευρωπαϊκή νομοθεσία να εξετάζει και να επιβάλλεται χωρίς καθυστέρηση».

Παρέμβαση της Κομισιόν και διατήρηση δεδομένων

Στις αρχές Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε τις εικόνες γυμνών γυναικών και παιδιών που διακινούνται στην πλατφόρμα Χ ως παράνομες και αποτρόπαιες, συντασσόμενη με αξιωματούχους ανά τον κόσμο που καταδικάζουν τη δημοσίευση μη συναινετικού οπτικού υλικού. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επιβολή συντηρητικών μέτρων μετά το σκάνδαλο με τις εικόνες ανηλίκων που δημιουργήθηκαν από το Grok, διατάσσοντας την πλατφόρμα να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα και δεδομένα έως το τέλος του 2026.

Η Κομισιόν αποφάσισε να παρατείνει την εντολή διατήρησης στοιχείων που είχε αποσταλεί στο Χ πέρυσι, η οποία αφορούσε τους αλγορίθμους και τη διασπορά παράνομου περιεχομένου, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τομά Ρενιέ.

Πρόστιμο και διεθνείς αντιδράσεις

Τον Δεκέμβριο, η ΕΕ είχε επιβάλει πρόστιμο ύψους 120 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Χ για παραβίαση του DSA, παρά τις αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Ένωση ότι στοχοποιεί τους τεχνολογικούς κολοσσούς.

Στις 12 Ιανουαρίου, η βρετανική ρυθμιστική αρχή Ofcom ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας κατά της πλατφόρμας Χ για τις σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες που αναρτήθηκαν από το Grok. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ofcom, «πολύ ανησυχητικές αναφορές κάνουν λόγο για τη χρησιμοποίηση του Grok AI στο Χ για τη δημιουργία εικόνων γυμνών ανθρώπων, πράγμα που δύναται να συνιστά προσβολή δημόσιας αιδούς ή πορνογραφία, καθώς και σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνων παιδιών, πράγμα που δύναται να συνιστά υλικό παιδικής πορνογραφίας».

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ήδη καλέσει την πλατφόρμα Χ να βρει «επειγόντως» λύση για να αποτραπεί η διασπορά πλαστών, «εξοργιστικών» εικόνων γυμνών γυναικών που δημιουργήθηκαν από το Grok.