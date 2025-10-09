Η Sharon Osbourne απαθανατίστηκε για πρώτη φορά μετά την κηδεία του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου από καρδιακή ανεπάρκεια. Η 73χρονη τηλεοπτική σταρ εμφανίστηκε στο Λονδίνο, κρατώντας το κινητό της σφιχτά στο στήθος, λίγες ώρες πριν τα γενέθλιά της — τα πρώτα χωρίς τον Ozzy στο πλευρό της.

Η Sharon, ντυμένη στα μαύρα, χαμογέλασε ευγενικά στο προσωπικό ενός καταστήματος της Miu Miu, προσπαθώντας να σταθεί όρθια παρά τον πόνο της. «Είναι καλά, αλλά δεν είναι καλά», δήλωσε ο γιος της, Jack Osbourne, επιβεβαιώνοντας πως η απώλεια έχει αφήσει τη μητέρα του συντετριμμένη.

Ο Ozzy, που πάλευε για χρόνια με την ασθένεια του Πάρκινσον και σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα, πέθανε στο σπίτι του στο Buckinghamshire. Η Sharon ευχαρίστησε το κοινό για τη “συντριπτική αγάπη και στήριξη”, παραδεχόμενη πως “ακόμα ψάχνει τα βήματά της” μετά τον χαμό του άντρα που λάτρευε.

Στο μεταξύ, νέα ντοκιμαντέρ του BBC και του Paramount+ αποκαλύπτουν συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τα τελευταία χρόνια του Ozzy — με τη Sharon να τον φροντίζει αδιάκοπα, καθώς η υγεία του επιδεινωνόταν.