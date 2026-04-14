Δύο άτομα, ηλικίας 42 και 35 χρονών, ξετύλιξαν μια ελληνική σημαία, η οποία έφερε σταυρό στη μέση της, εντός της Αγίας Σοφιάς, καταγράφοντας την ενέργειά τους σε βίντεο.

Οι αρχές ταυτοποίησαν τους δράστες, οι οποίοι φέρονται να κατέγραψαν σε βίντεο την πράξη τους. Μετά από έρευνα της Αστυνομίας, εντοπίστηκαν σε ξενοδοχείο στη συνοικία Φατίχ και συνελήφθησαν.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σε βάρος τους. Στις 11 Απριλίου μεταφέρθηκαν στην εισαγγελία και παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκισή τους με την κατηγορία της «πρόκλησης μίσους ή εχθρότητας μεταξύ των πολιτών ή εξύβρισης». Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται από τις τουρκικές αρχές.

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη είναι σε επαφή μαζί τους και τους παρέχει προξενική συνδρομή.