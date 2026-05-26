Τα καλύτερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους ευρωπαϊκούς δρόμους το 2026, φέρνουν και ένα νέο ρεκόρ το πρώτο τρίμηνο του 2026 : 723.704 BEV ταξινομήθηκαν σε όλη την Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας άλλο ένα ρεκόρ, αύξηση 26,2% σε ετήσια βάση, και οκτώ χώρες έχουν ήδη ξεπεράσει το όριο του 30% του μεριδίου αγοράς BEV.

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Ευρώπη για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, είναι κυρίως ευρωπαικά!

Ο Όμιλος Volkswagen έχει πέντε αυτοκίνητα στην πρώτη δεκάδα – η Škoda είναι επίσης μέρος του ομίλου.

Συγκεκριμένα, τα μοντέλα είναι τα εξής:

Tesla Model Y : 51.673 Škoda Elroq : 28.321 Tesla Model 3 : 26.488 Renault 5 (συμπεριλαμβανομένου του Alpine A290): 24.369 Škoda Enyaq : 21.152 Volkswagen ID.4 : 18.987 Volkswagen ID.3 : 17.665 Volkswagen ID.7 : 15.833 Leapmotor T03 : 14.471 Mercedes-Benz CLA EV : 14.424

Aυτά τα δέκα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων αποτελούν το ένα τρίτο όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2026.