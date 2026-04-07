Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Μιλγουόκι Μπακς.

Σε συνέντευξή του στο «Milwaukee Journal Sentinel», ο «Greek Freak» μίλησε για τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του σχετικά με το μέλλον του και αποκάλυψε τι θεωρεί ότι λείπει από τα «ελάφια».

Ο Αντετοκούνμπο ανέφερε ως παράδειγμα τον Βασίλη Σπανούλη, επισημαίνοντας τη νοοτροπία του νικητή που τον κάνει αγαπητό, ενώ παράλληλα τόνισε ότι στους Μπακς λείπει η αντίστοιχη κουλτούρα νίκης.

Βλέπεις κάποιον τρόπο για να επιστρέψεις και να μείνεις εδώ;

«100%. Ναι, ναι».

Τι θα έπρεπε να δεις;

«Όλα στην απόφασή μου βασίζονται στη νίκη, στην κουλτούρα. Όπως είδες, μίλησα με τον προπονητή της Βοστώνης, Τζο Ματσούλα. Του είπα, ‘είχες τόσες πολλές ευκαιρίες να βρεις δικαιολογίες, αλλά δεν το έκανες’. Και μου είπε, ‘Είναι καλοί παίκτες’

Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχεις. Γι’ αυτό αγαπώ τον Σπανούλη. Έχει να κάνει με τη νοοτροπία που έχει στην Εθνική Ομάδα, ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε τα πάντα. Είμαστε εδώ για να δεθούμε. Είμαστε εδώ για να βρούμε τρόπους να κερδίσουμε. Χωρίς δικαιολογίες. Κινηθείτε ως ομάδα και κινείστε ως μονάδα. Οπότε, μου αρέσει αυτό.

Δεν θα πω ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι έτσι, αλλά – ίσως κάνω λάθος, αλλά δεν νομίζω ότι είμαι. Έχω τα περισσότερα χρόνια από όλους στα αποδυτήρια – νομίζω ότι κάποιοι ξέρουν πώς να κερδίζουν. Κάποιοι όχι. Δεν είναι επειδή δεν θέλουν, είναι απλώς επειδή δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτό το στάδιο.

Εφόσον υπάρχει ένα εξαιρετικό οργανωμένο μπάσκετ και μια ομάδα που είναι πρόθυμη να παίξει ανιδιοτελές μπάσκετ και να κυνηγήσει κάποιον στόχο που είναι μεγαλύτερος από τον εαυτό της, θα είμαι εδώ. Το βλέπετε αυτό με τους Μπακς; Είστε εδώ, τι 10 χρόνια; Πείτε μου τι βλέπετε».

Πόσο άσχημη είναι αυτή η ρήξη μεταξύ εσένα και της ομάδας και το να μην παίζεις;

«Το καταλαβαίνω. Έχω πληγωθεί… Είχα περιορισμό χρόνου συμμετοχής όταν επέστρεψα από τον τραυματισμό μου. Αλλά γιατί δεν παίζω τώρα; Για να διατηρήσω την αξία μου υψηλή ώστε να μπορώ να ανταλλάσσομαι;

Δεν με νοιάζει αν είναι το σωστό. Δεν με νοιάζει αν είναι έξυπνο. Δεν με νοιάζει. Απλώς θέλω να παίζω. Αυτό κάνω.

Παίζω όταν μπορώ να παίξω. Δεν κάθισα εκτός την πρώτη μου σεζόν όταν κερδίσαμε μόνο 15 παιχνίδια. Γιατί, όταν ήταν οι τελικοί του NBA, επέστρεψα έξι μέρες [μετά από μια σοβαρή υπερέκταση στο γόνατο]. Γιατί; Δεν αλλάζει. Αυτός είμαι. Και τώρα μου λες να πάω κόντρα στη φύση μου».

Έχες παραδεχτεί ότι πρέπει να είσαι έξυπνος με το σώμα σου τώρα.

«Όχι. Είναι ενάντια στη φύση μου. Η φύση μου είναι να παίζω. Δεν σκέφτομαι τι είναι έξυπνο. Σκέφτομαι να παίζω και να κερδίζω. Αν σκεφτόμουν ότι ήταν έξυπνο, πιθανότατα δεν θα ήμουν καν στο Μιλγουόκι. Σκέφτομαι να παίζω και να κερδίζω.

Θέλω να μεγιστοποιήσω τη ζωή μου. Θέλω να ζήσω σκληρά. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Θέλω να ζήσω σκληρά.

Αν είναι ένας αγώνας εναντίον των Ντάλας Μάβερικς, θέλω να παίξω. Λυπάμαι. Έτσι είμαι φτιαγμένος. Εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δεν μπορείς. Έτσι προήλθα από το εργοστάσιο».