Ενα νέο πεδίο πιθανής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα σκαριά, με τις συζητήσεις για τα κρίσιμα ορυκτά μεταξύ ελλήνων και αμερικανών αξιωματούχων να έχουν ήδη εκκινήσει, τη στιγμή που το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για το ελληνικό γάλλιο είναι αυξημένο υπό το πρίσμα του έντονου ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη κούρσα με την Κίνα.

Ενα πρώτο βήμα στη διερεύνηση της εμβάθυνσης της ελληνοαμερικανικής ενεργειακής συνεργασίας και στα κρίσιμα ορυκτά έγινε κατά την πρόσφατη τριμερή συνάντηση που είχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στις 25 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με τον αμερικανό υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, και τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, παρουσία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και του έλληνα πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενεργειακής σχέσης των δύο χωρών, στη βάση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας σε επίπεδο υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου, Αθήνα και Ουάσιγκτον άνοιξαν για πρώτη φορά το κεφάλαιο των κρίσιμων ορυκτών, και συγκεκριμένα του γάλλιου, το οποίο έχει η Ελλάδα, δεν έχουν οι ΗΠΑ, την ώρα που η Κίνα κατέχει το 99% της παγκόσμιας παραγωγής και το οποίο γάλλιο είναι άκρως απαραίτητο για τομείς όπως η αεροβιομηχανία, η άμυνα, οι ψηφιακές εφαρμογές, οι ηλιακοί συλλέκτες, τα συστήματα ραντάρ και οι καθοδηγούμενοι πύραυλοι.

Σε υπουργική συνάντηση για τους ορυκτούς πόρους που διεξήχθη στο Ριάντ στις 13 Ιανουαρίου με τη συμμετοχή 90 χωρών, ο έλληνας ΥΠΕΝ είχε παρουσιάσει τη δυναμική της Ελλάδας σε ορυκτούς πόρους και σπάνιες γαίες, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας μέσω της παραγωγής γαλλίου φιλοδοξεί τα επόμενα χρόνια να αποτελέσει τον μοναδικό προμηθευτή της Ευρώπης.

Παρότι ακόμη δεν έχει προχωρήσει μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ επί του συγκεκριμένου τομέα, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της ανάγκης για μια νέα ελληνοαμερικανική συνεργασία – με γέφυρα την Ευρώπη – και στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών.

Η Ελλάδα υπολογίζεται ότι το 2027 θα είναι σε θέση να παράγει 50 τόνους γάλλιο τον χρόνο, με τις ΗΠΑ να χρειάζονται 20-25 τόνους ετησίως.

Οπως επισημαίνει αρμόδια πηγή στα «ΝΕΑ», για τους Αμερικανούς είναι καθοριστικό να δράσουν άμεσα, καθώς βρίσκονται μόλις μερικούς μήνες μπροστά από την Κίνα σε επίπεδο Τεχνητής Νοημοσύνης. «Αν χαθεί η μάχη των ορυκτών για την Ευρώπη και την Αμερική, τότε χάνεται όλη η μάχη για την τεχνολογική επανάσταση» επισημαίνει η ίδια πηγή.

Για το ζήτημα των κρίσιμων ορυκτών είχε πραγματοποιηθεί σχετική διάσκεψη στην Ουάσιγκτον στις 4 Φεβρουαρίου υπό τον αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και τον αμερικανό ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στην οποία συμμετείχαν 54 χώρες, εκ των οποίων 13 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Εκεί, οι συμμετέχοντες επιδόθηκαν σε ανταλλαγή απόψεων για τη διαμόρφωση του κατάλληλου πλαισίου με στόχο την εκκίνηση διαπραγματεύσεων με αντικείμενο τη σύναψη πολυμερούς εμπορικής συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά.Το επόμενο γνωστό ραντεβού Ελλάδας – ΗΠΑ επί των ενεργειακών πρότζεκτ είναι προγραμματισμένο για τις 23-27 Μαρτίου στο Χιούστον, όπου διεξάγεται ετησίως το «CERAWeek», το λεγόμενο «Νταβός της Ενέργειας».