Το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων με γάλλιο παρουσίασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, με ανάρτησή του στο Linkedin. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της τριήμερης μηνιαίας μας συνάντησης στις κύριες βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις στα Ασπρα Σπίτια Βοιωτίας, η οποία συγκεντρώνει όλους τους επικεφαλής επιχειρηματικών τομέων και την ανώτατη διοίκηση όλων των δραστηριοτήτων Ενέργειας και Μεταλλουργίας, είχαμε όλοι τη χαρά να δούμε το πρώτο τυποποιημένο πακέτο 500 γραμμαρίων γαλλίου. Η αποστολή αυτών των πακέτων σε ενδιαφερόμενους αγοραστές στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία για δοκιμές και πειραματικές εφαρμογές πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα! Το εμβληματικό έργο γαλλίου, που τοποθετεί την Ελλάδα και την Ευρώπη στον χάρτη του παγκόσμιου φάσματος Κρίσιμων Πρώτων Υλών, προχωρά με πλήρη ταχύτητα και νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα!».

Καμπάνα στην Crédit Agricole

Πρόστιμο 7,5 εκατ. ευρώ επέβαλε στη γαλλική τράπεζα Crédit Agricole η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), για τη μη συμμόρφωσή της σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή εντός των χρονικών ορίων που είχε ορίσει η Φρανκφούρτη. Η απόφαση της ΕΚΤ αφορά παράβαση της γαλλικής τράπεζας από το 2024, καθώς δεν είχε ολοκληρώσει την εκτίμηση της έκθεσής της σε κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Σημειώνεται ότι η Crédit Agricole είναι κατά βάση αγροτική τράπεζα, που σημαίνει ότι οι πελάτες της είναι εκτεθειμένοι σε σημαντικό βαθμό σε περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Μπλόκο στις φουσκωμένες δαπάνες

Με προσυμπληρωμένους αλλά όχι κλειδωμένους κωδικούς για τα έσοδα και έξοδα, κόφτη σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ αλλά και με νέους κωδικούς για ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025, σχεδιάστηκε το φετινό έντυπο Ε3, το οποίο συνοδεύει τη φορολογική δήλωση (Ε1) και αποτελεί την ακτινογραφία των οικονομικών στοιχείων άνω του 1 εκατ. επαγγελματιών και επιχειρήσεων. Μέσω του εντύπου Ε3, η ΑΑΔΕ βάζει φρένο στα κόλπα με τις φουσκωμένες δαπάνες των επαγγελματιών καθώς δεν αναγνωρίζει δαπάνες προς έκπτωση, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται δεν έχουν περάσει από την πλατφόρμα myDATA.

Σταθερά επιτόκια στην Ευρώπη

Σταθερά εκτιμούν οι αγορές ότι θα παραμείνουν τα επιτόκια πολιτικής της ΕΚΤ μέσα στο 2026, όπως αναφέρει το Παρατηρητήριο Πληθωρισμού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) στην τελευταία του έκδοση. Από την άλλη, η βασική εκτίμηση κάνει λόγο για δύο μειώσεις επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) – μία μέχρι τον Ιούνιο και ακόμα μία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, οι εκτιμήσεις της ΤτΕ αναφέρουν ότι αναμένεται αύξηση των τιμών σε όλες τις κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας, και ειδικά στις κατασκευές και τις υπηρεσίες. Οπως αναφέρει η ανάλυση της ΤτΕ, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% για το 2025, με ισχυρότερους παράγοντες τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς.

Το Παρατηρητήριο εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος στην Ελλάδα από ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη, αναφέροντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε διαφορετική φάση του μακροοικονομικού κύκλου. Επισημαίνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από την αύξηση των μισθών έχουν μειωθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρωζώνη, όμως η στενότητα της αγοράς εργασίας συνεχίζει να συνεισφέρει στον πληθωρισμό των υπηρεσιών. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, αναφέρει ότι παρατηρήθηκε αύξηση τιμών τους τελευταίους μήνες λόγω της αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ινδία: παγκόσμια σύνοδος για την ΤΝ

Κορυφαία στελέχη από γίγαντες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συναντηθούν με αρκετούς ηγέτες μεγάλων χωρών στο Νέο Δελχί αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνόδου Τεχνητής Νοημοσύνης που διοργανώνεται σε μια εποχή που η Ινδία προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο. Η χώρα αναδεικνύεται σε κέντρο συναντήσεων για τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, με τις Google, Microsoft και Amazon της Alphabet να έχουν ήδη δεσμεύσει συνολικά 68 δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις σε υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης έως το 2030. Η σύνοδος ξεκίνησε χθες ως πλατφόρμα για την ενίσχυση των φωνών των αναπτυσσόμενων χωρών στις παγκόσμιες εξελίξεις και την εποπτεία της Τεχνητής Νοημοσύνης. «Το θέμα της συνόδου κορυφής είναι (…) ευημερία για όλους, ευτυχία για όλους, αντανακλώντας την κοινή μας δέσμευση να αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη για ανθρωποκεντρική πρόοδο», ανέφερε στο Χ ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Ο ίδιος αναμένεται να παρευρεθεί στη σύνοδο την Πέμπτη με το πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται την Ινδία στο πλαίσιο ευρύτερου διμερούς ταξιδιού. Κύριοι ομιλητές στη σύνοδο κορυφής θα είναι οι επικεφαλής της Alphabet, Σουντάρ Πιτσάι, της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, της Reliance, Μουκές Αμπάνι και της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

Διήμερο εκτεταμένων Ελέγχων

Συνολικά 199.000 ευρώ σε πρόστιμα επέβαλε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.009 τεμάχια απομιμητικών ειδών.