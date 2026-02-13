Τιμητική διάκριση απένειμε η Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Laurence Auer, στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, απονέμοντάς του τα διακριτικά του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος Αξίας της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η απονομή αναγνωρίζει τη συμβολή του στην ενίσχυση της διοικητικής μεταρρύθμισης και της ελληνογαλλικής συνεργασίας.

Η Πρέσβης χαρακτήρισε τον κ. Πιτσιλή «συνδετικό κρίκο» μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, αλλά και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του στη γεφύρωση της εθνικής και ευρωπαϊκής διοίκησης.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δήλωσε ότι η διάκριση αποτελεί «αναγνώριση μιας κοινής πορείας, ενός συλλογικού έργου και μιας σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας». Τόνισε πως το βραβείο αντικατοπτρίζει το έργο της ΑΑΔΕ και τη συνεχή προσπάθεια για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στενή συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη γαλλική φορολογική διοίκηση και στη συμβολή των δύο πλευρών στην αναθεώρηση και υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Η συμφωνία διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας παράλληλα το θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον των δύο χωρών.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, «η απονομή επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και τον ρόλο της ΑΑΔΕ ως σύγχρονου ευρωπαϊκού θεσμού, που συμβάλλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και στη σύσφιγξη της συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας».