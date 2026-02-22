Μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα παραχώρησε η Κατερίνα Βρανά, μιλώντας για την εμπειρία της στην παρουσίαση του «Sing For Greece», του διαγωνισμού που μέσω δύο ημιτελικών και του ελληνικού τελικού ανέδειξε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στη Eurovision.

Η γνωστή κωμικός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026. Όπως αποκάλυψε, ένιωσε έντονο άγχος πριν από τη μεγάλη βραδιά, καθώς ήθελε να αποδείξει ότι βρέθηκε στη θέση της παρουσιάστριας επειδή είναι καλή στη δουλειά της και όχι λόγω κάποιας συμβολικής επιλογής.

«Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό, δε φαντάζεσαι. Και που έγινε στην κρατική τηλεόραση και σε κάτι τόσο μεγάλο. Το είχα τεράστιο άγχος. Ήξερα ότι έπρεπε να αποδείξω πως δεν είμαι εκεί λόγω κάποιας συμβολικής κίνησης συμπερίληψης. Ότι είμαι εκεί, επειδή είμαι καλή στη δουλειά μου. Το είχα πολύ άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με χιούμορ περιέγραψε και ένα περιστατικό από τη βραδιά του τελικού: «Όταν δάκρυσα, επειδή είχα ψεύτικες βλεφαρίδες και είχα τουφίτσες, που φεύγουν εύκολα, σκέφτηκα ότι αν μου φύγει θα είμαι σαν αράχνη και θα λένε “η παρουσιάστρια που της φεύγουν οι βλεφαρίδες”».

Αυθορμητισμός και τηλεοπτική εμπειρία

Η Κατερίνα Βρανά αναφέρθηκε και στα σχόλια που έκανε στον «αέρα», εξηγώντας ότι κάποια ήταν αυθόρμητα, ενώ για άλλα είχε ζητήσει έγκριση από την παραγωγή.

«Πολλά ήταν αυθόρμητα που μας βγήκαν εκείνη τη στιγμή. Μερικά κάναμε τσεκ με την παραγωγή αν μπορώ να τα πω, μου ήρθαν εκείνο το βράδυ και σε break τους ρώτησα αν είναι εντάξει και περνάει. Άλλα μου ήρθαν εκείνη την ώρα και προσπάθησα να τα κρατήσω όσο πιο υπονοούμενα γίνεται. Μερικές φορές απέτυχα παταγωδώς», είπε με ειλικρίνεια.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η μετάβαση από το live κοινό στις κάμερες δεν ήταν εύκολη: «Ήταν δύσκολο γιατί έχω συνηθίσει να παίζω σε live κοινό, είχα 850 άτομα live και τώρα έπρεπε να παίζω σε κάμερα. Το μυαλό μου σε κάποια φάση ξεχνούσε ότι υπήρχε κάμερα. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρική, ο κόσμος μας φώναζε θετικά».

Οι μικρές χαρές της ζωής

Στο τέλος της συνέντευξης, η Κατερίνα Βρανά μίλησε για τη στάση ζωής της και τις μικρές καθημερινές απολαύσεις που της δίνουν δύναμη. «Μερικά πράγματα γίνονται και δεν έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Εμένα δεν ξέρουμε πόσο θα έχει αλλά από προσωπική εμπειρία ξέρω ότι μπορείς να χαρείς τη ζωή σου σε όποια κατάσταση κι αν είσαι. Εκτός από πολύ λίγες οριακές καταστάσεις. Εγώ έχω γεμίσει τη ζωή μου με μικρές χαρές», είπε.

Με το γνώριμο αυτοσαρκαστικό της ύφος, αποκάλυψε: «Λατρεύω το κρεβάτι και μέσα στον covid αγόρασα πολλά σεντόνια. Λατρεύω τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια, αξεσουάρ. Το έχω λιώσει. Και μέσα στο σπίτι θα ντυθώ σαν να βγαίνω. Λατρεύω το φαΐ και αυτό που έπαθα ήταν στο έντερο. Πήγαν να μου πουν ότι δεν πρέπει να φάω. Είπα “αυτό κομμένο. Βρείτε τρόπο να είμαι καλά και να τρώω ό,τι θέλω” και μου είπαν όχι στα γαλακτοκομικά».