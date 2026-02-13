Οι επτά θέσεις για τον μεγάλο τελικό της Eurovision έχουν ήδη κλειδώσει, και απόψε θα μάθουμε ποιοι άλλοι επτά καλλιτέχνες θα συμπληρώσουν το παζλ. Στα φαβορί του αποψινού ημιτελικού ξεχωρίζουν ο Good Job Nicky, που παραμένει δεύτερος στα στοιχήματα, ο 25χρονος ZAF με το φανατικό κοινό στα social media και οι Κόζα Μόστρα, που διεκδικούν ξανά την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Βιέννη.

Αλλά αυτή τη φορά, τα φώτα πέφτουν σε μια ξεχωριστή παρουσία: την Κατερίνα Βρανά. Την Τετάρτη έκλεψε τις εντυπώσεις με το ασύλληπτο χιούμορ της και την αφοπλιστική αυθορμησία της.

«Οι γιατροί μου έσωσαν τη ζωή, το χιούμορ μου την έφερε πίσω», λέει η ίδια, τονίζοντας ότι δεν θέλει λύπηση ούτε να μπαίνει σε καλούπια. Η παρουσία της στον ημιτελικό έσπασε ταμπού και μας υπενθύμισε την απίστευτη προσωπική της ιστορία.

Η περιπέτεια που την άλλαξε για πάντα

Το 2017, η Κατερίνα ήταν σε περιοδεία στη Μαλαισία. Οι ρυθμοί της δουλειάς ήταν εξουθενωτικοί, αλλά εκείνη συνέχιζε ακάθεκτη. Λίγο πριν το τέλος της περιοδείας, το σώμα της κατέρρευσε: δηλητηρίαση, υπερκόπωση και ένα άγνωστο αυτοάνοσο στο έντερο την έφεραν στο νοσοκομείο με διάτρηση εντέρου και σηψαιμία.

«Ξύπνησα από το κώμα δύο εβδομάδες αργότερα, παράλυτη από τον λαιμό και κάτω, τυφλή και με χαλασμένη ομιλία», θυμάται. Η αποκατάσταση ήταν αργή και επίπονη, αλλά η Κατερίνα δεν λύγισε.

«Ό,τι δεν μπορείς να φτιάξεις, άλλαξε το», λέει η ίδια. Μέσα από τη δοκιμασία της εξελίχθηκε, έγινε πιο δυνατή και βελτίωσε την εκφραστικότητά της, επιστρέφοντας στη ζωή και την καριέρα της πιο ολοκληρωμένη από ποτέ.

Χιούμορ και αυθορμητισμός χωρίς φραγμούς

Η stand-up comedian, ψηφισμένη ως ο τρίτος πιο αστείος άνθρωπος στον κόσμο και αναγνωρισμένη από το CNN, χρησιμοποιεί το χιούμορ ως όπλο. Αποφεύγει την αυτολύπηση και τον αυτοσαρκασμό με μέτρο, μιλά ανοιχτά για την αναπηρία της και σπάει στερεότυπα.

Στην προσωπική της ζωή, η Κατερίνα παραδέχεται ότι ένιωσε ανασφάλεια μόνο στο φλερτ, καθώς η καθημερινή της ζωή με το καροτσάκι άλλαξε την αντίληψή της για το πώς την βλέπουν οι άλλοι. Παρά όλα αυτά, παραμένει ακομπλεξάριστη, χιουμορίστα και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

«Σε αυτά τα 9 χρόνια έχω ακούσει ότι είμαι παλικάρι, λεβέντης και ότι έχω τεράστια … . Δε θέλω να στενοχωρήσω κανέναν, αλλά δεν έχω!», λέει, προσθέτοντας με χιούμορ ότι θεωρεί προβληματικό να χρησιμοποιούνται οι όρχεις ως σύμβολο δύναμης.

Απόψε στο τιμόνι του Β’ ημιτελικού

Η Κατερίνα Βρανά επιστρέφει σήμερα στο τιμόνι της παρουσίασης του Β’ ημιτελικού της Eurovision, γεμάτη ζωντάνια, αυτοσαρκασμό και χιούμορ που σπάει τα ταμπού. Μια γυναίκα που όχι μόνο επέζησε, αλλά μετέτρεψε την τραγωδία της σε δύναμη και έμπνευση για όλους.