Αρκετή δράση και στους πρώτους αγώνες της προημητελικής φάσης για το Europa League. Η Φράιμπουργκ με καταπλητική εμφάνιση νίκησε με 3-0 τη Θέλτα και έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά. Η Άστον Βίλα πήρε πολύ σημαντικό «διπλό» μέσα στην Ιταλία κόντρα στην Μπολόνια με 1-3, ενώ η πρόκριση για το ζευγάρι Νότινγκχαμ Φόρεστ – Πόρτο θα κριθεί στην Αγγλία μετά το τελικό 1-1.

Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, καλό ρυθμό και πολλές φάσεις, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να αποσπάσει το 1-1 από το «Ντραγκάο», αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Europa League. Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα μάλιστα σημείωσε και δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR για φάουλ στον τερματοφύλακα. Η Πόρτο μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, κυκλοφορώντας την μπάλα με αυτοπεποίθηση, και έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου. Στο 1ο λεπτό, ο Ορτέγκα έκανε μια εξαιρετική απόκρουση αποτρέποντας το πλασέ του Μοφί, ενώ στο 11ο λεπτό η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο πήρε το προβάδισμα με 1-0 με τον Γκόμεζ. Μετά από μια ωραία επιθετική προσπάθεια από τα αριστερά, ο Βέιγκα γύρισε τη μπάλα, με τον Γουίλιαμ Γκόμες να σκοράρει. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε για πολύ. Στο 13ο λεπτό, ο αμυντικός της Πόρτο, Μαρτίν Φερνάντες, έκανε ένα άτσαλο γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1-1. Σκόρερ: Γκόμεζ (11′), Φερνάντεζ (13′)

Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0

Η Φράιμπουργκ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα με τη Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 3-0 των Ισπανών και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά.

Η γερμανική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς στις δύο προηγούμενες φορές που είχε φτάσει στους «16», δεν κατάφερε να προχωρήσει. Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα του Σούστερ έφτασε στη 10η συνεχόμενη νίκη της στο γήπεδό της, ενώ η Θέλτα απογοήτευσε με την εμφάνισή της και θα χρειαστεί μια επική ανατροπή στη ρεβάνς στην Ισπανία για να προκριθεί.

Σκόρερ: Γκρίφο (10′), Μπέστε (32′), Γκίντερ (78′)