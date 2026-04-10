Αρκετή δράση και στους πρώτους αγώνες της προημητελικής φάσης για το Europa League. Η Φράιμπουργκ με καταπλητική εμφάνιση νίκησε με 3-0 τη Θέλτα και έκανε το πρώτο βήμα για τα ημιτελικά. Η Άστον Βίλα πήρε πολύ σημαντικό «διπλό» μέσα στην Ιταλία κόντρα στην Μπολόνια με 1-3, ενώ η πρόκριση για το ζευγάρι Νότινγκχαμ Φόρεστ – Πόρτο θα κριθεί στην Αγγλία μετά το τελικό 1-1.
Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, καλό ρυθμό και πολλές φάσεις, η Νότιγχαμ Φόρεστ κατάφερε να αποσπάσει το 1-1 από το «Ντραγκάο», αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Europa League.
Η ομάδα του Βίτορ Περέιρα μάλιστα σημείωσε και δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR για φάουλ στον τερματοφύλακα.
Η Πόρτο μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, κυκλοφορώντας την μπάλα με αυτοπεποίθηση, και έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες πριν την ολοκλήρωση του πρώτου δεκάλεπτου. Στο 1ο λεπτό, ο Ορτέγκα έκανε μια εξαιρετική απόκρουση αποτρέποντας το πλασέ του Μοφί, ενώ στο 11ο λεπτό η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο πήρε το προβάδισμα με 1-0 με τον Γκόμεζ.
Μετά από μια ωραία επιθετική προσπάθεια από τα αριστερά, ο Βέιγκα γύρισε τη μπάλα, με τον Γουίλιαμ Γκόμες να σκοράρει. Ωστόσο, η χαρά των γηπεδούχων δεν κράτησε για πολύ.
Στο 13ο λεπτό, ο αμυντικός της Πόρτο, Μαρτίν Φερνάντες, έκανε ένα άτσαλο γύρισμα προς τον τερματοφύλακά του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 1-1.
Σκόρερ: Γκόμεζ (11′), Φερνάντεζ (13′)
Η Φράιμπουργκ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον πρώτο αγώνα με τη Θέλτα για τα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 3-0 των Ισπανών και πλέον είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στα ημιτελικά.
Η γερμανική ομάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς στις δύο προηγούμενες φορές που είχε φτάσει στους «16», δεν κατάφερε να προχωρήσει. Με τη νίκη της αυτή, η ομάδα του Σούστερ έφτασε στη 10η συνεχόμενη νίκη της στο γήπεδό της, ενώ η Θέλτα απογοήτευσε με την εμφάνισή της και θα χρειαστεί μια επική ανατροπή στη ρεβάνς στην Ισπανία για να προκριθεί.
Σκόρερ: Γκρίφο (10′), Μπέστε (32′), Γκίντερ (78′)
Η Άστον Βίλα ήταν το φαβορί σύμφωνα με τα προγνωστικά και το επιβεβαίωσε και στον αγωνιστικό χώρο, επικρατώντας με 1-3 της Μπολόνια στο «Ρενάτο Νταλ’ Άρα», αποκτώντας έτσι σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League.
Η ομάδα του Ουνάι Έμερι είχε σε εξαιρετική φόρμα τον Όλι Γουότκινς, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και εξασφάλισε τη νίκη για την ομάδα του. Η Μπολόνια πάλεψε, προηγήθηκε στο σκορ, αλλά το γκολ της ακυρώθηκε. Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Άστον Βίλα κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη.
Σκόρερ: Κόνσα (44′), Γουότκινς (51′, 90+4′), Ρόου (90′)