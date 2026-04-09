Μετά τη συντριβή της ΑΕΚ από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία με σκορ 3-0, ο προπονητής της ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε για την απογοητευτική εμφάνιση της ομάδας του στη Μαδρίτη, χαρακτηρίζοντας την εικόνα της απαράδεκτη.

Παρά τη βαριά ήττα, όμως, έδωσε το σύνθημα για την επόμενη μέρα, εκφράζοντας την πίστη του και των παικτών για ανατροπή στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Νίκολιτς για το Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός στην Cosmote TV:

Τι γεύση του αφήνει το ματς; «Στο ποδόσφαιρο παίρνεις αυτό που δικαιούσαι. Σήμερα ήμασταν άτυχοι. Το σκορ μπορεί να ανατραπεί. Ηταν απαράδεκτος ο αγωνιστικός χώρος σε τέτοιο επίπεδο. Κάναμε λάθη. Παρά τις προσπάθειές μας, είχε την κατοχή, είχαμε περισσότερες ευκαιρίες, δεν σκοράραμε. Φτάσαμε να δεχθούμε και τρίτο γκολ. Δικαιούμασταν να ήμασταν άτυχοι και πρέπει να δούμε γιατί συνέβη αυτό».

Η ΑΕΚ έφτασε εδώ όμως επειδή πιστεύει. «Σαφώς και το πιστεύουμε. Φτάσαμε εδώ με πίστη. Είναι δύσκολη η ρεβάνς. Σαφώς. Αλλά στη δική μας έδρα, με τον κόσμο μας, έχουμε πίστη να γυρίσουμε το παιχνίδι».