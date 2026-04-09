Η ΑΕΚ υπέστη βαριά ήττα με σκορ 3-0 από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη Μαδρίτη, σε ένα παιχνίδι που η ομάδα παρουσίασε επιθετική αναποτελεσματικότητα και αμυντική αστάθεια στα κρίσιμα σημεία.

Οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ νωρίς, μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Ακομάς και διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Λόπεθ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο 74ο λεπτό, ο Ίσι Παλαθόν εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η ΑΕΚ καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ για να διεκδικήσει την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League.

