Αποδομήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων, τα οποία διέθεταν εκ νέου σε κυκλοφορία, έχοντας πρώτα πλαστογραφήσει και παραποιήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 18-10-2025 επτά μέλη της εγκληματικής ομάδας ηλικίας από 25 έως και 49 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, κατηγορούμενοι άπαντες για τετελεσμένες κλοπές και πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος. Στο πλαίσιο της προανακριτικής έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προέκυψε, ότι οι κατηγορούμενοι από τον Οκτώβριο του 2023 είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση κλοπών οχημάτων, την μεταπώλησή τους και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά εντόπιζαν σταθμευμένα οχήματα-στόχους, τα αφαιρούσαν και αφού προχωρούσαν στην αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους και την πλαστογράφηση των στοιχείων κυκλοφορίας τους, στη συνέχεια τα διέθεταν εκ νέου στην κυκλοφορία. Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός πως ένας εκ των συλληφθέντων είχε προβεί σε ψευδή δήλωση κλοπής του οχήματός του.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 8.845 ευρώ, καθώς και δύο κλαπέντα οχήματα. Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας, έχουν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από Κερατέα, Πειραιά, Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Μαγούλα, Άνω Λιόσια και Ίλιον, ενώ η προανακριτική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση και περαιτέρω περιπτώσεων κλοπών.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 180.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.