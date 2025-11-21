Μια εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλάδα και ευθυνόταν για σειρά διαρρήξεων σε επιχειρήσεις, εταιρείες, οικίες και κλοπές οχημάτων εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η δράση της οργάνωσης είχε προκαλέσει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 298.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της ομάδας, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση ραδιοφάσματος. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η μεθοδολογία της οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομονωμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, του Κιλκίς και της Πέλλας. Με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν επιχειρήσεις και κατοικίες, αφαιρώντας χρηματοκιβώτια, χρήματα, χρυσαφικά και πολύτιμα αντικείμενα.

Για την επίτευξη των στόχων τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα τύπου τζιπ κατάλληλα για δύσβατες περιοχές, αφαιρούσαν αγροτικά αυτοκίνητα από εταιρείες για μεταγενέστερες διαρρήξεις και κατέστρωναν προσεκτικά τα δρομολόγιά τους για ασφαλή διαφυγή. Παράλληλα, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων.

Χρησιμοποιούσαν επίσης πομποδέκτες για να υποκλέπτουν ασυρματικές επικοινωνίες, ενώ επέλεγαν οχήματα που δεν ήταν καταχωρημένα σε δημόσιους φορείς, ώστε να μην συνδέονται με τα μέλη της ομάδας.

Ρόλοι και οργάνωση των μελών

Ο 47χρονος και ο 36χρονος είχαν αναλάβει την εύρεση και συντήρηση των οχημάτων που χρησιμοποιούνταν στη δράση, ενώ ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά και τη διαφυγή. Ο 41χρονος και ο 34χρονος εκτελούσαν τις διαρρήξεις, αφαιρώντας χρήματα και τιμαλφή από τους χώρους-στόχους.

Η ομάδα είχε έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα, καθώς τα μέλη συνδέονταν με συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς και διέμεναν σε κοντινή απόσταση σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σύμφωνα με την οικονομική έρευνα, κανένα μέλος δεν είχε δηλωμένα εισοδήματα από εργασία, ενώ κάποιοι δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρότι διέθεταν περισσότερα από ένα οχήματα και επισκέπτονταν συχνά χώρους τυχερών παιγνίων.

Τα ευρήματα των ερευνών

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 20 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, με συνολική λεία 298.400 ευρώ. Από τις έρευνες σε σπίτια των κατηγορουμένων και σε αποθηκευτικό χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.930 ευρώ, πομποδέκτες, εργαλεία διάρρηξης, φακοί, ρολόγια, κοσμήματα, κάμερες και τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιούνταν στη δράση τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.