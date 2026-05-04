Σήμερα αναμένεται να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο προεδρείο της ΓΣΕΕ, η διοίκηση της οποίας εκλέχτηκε από το πρόσφατο συνέδριό της.

Το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη συγκρότηση προεδρείου με τη συνεργασία ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ (ΝΔ) με πρόεδρο πάλι τον Γιάννη Παναγόπουλο (σ.σ. ο οποίος βρίσκεται επί 20 χρόνια στην ίδια θέση) και γενικό γραμματέα τον επικεφαλής της ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα και πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Αντώνη Καρρά. Ανακατατάξεις στο ΔΣ της ΓΣΕΕ φέρνει η απώλεια μίας έδρας από την ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ στις πρόσφατες εκλογές της Συνομοσπονδίας. Η μείωση των εδρών είχε ως αποτέλεσμα να μείνει εκτός ο Κώστας Γενιδούνιας και ο Νίκος Φωτόπουλος (ΔΕΗ) ανακοίνωσε ότι παραιτείται από το ΔΣ για να δώσει τη θέση του στον συνδικαλιστή μηχανοδηγό. Πάντως ο Νίκος Φωτόπουλος ξεκαθάρισε πως παραμένει επικεφαλής της ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ.

Τονίζεται ότι τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 39ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ (Απρίλιος 2026) ανέδειξαν ενισχυμένη την παράταξη Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ – Δημοκράτες Συνδικαλιστές), η οποία διατήρησε την πρώτη θέση με 42,89% και 20 έδρες. Ακολούθησε η ΔΑΣ (26,57%, 12 έδρες) και η ΔΑΚΕ (16,31%, 8 έδρες) σε σύνολο 430 ψηφισάντων.