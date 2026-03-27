Η Ταϊλάνδη και πολλές γειτονικές χώρες που εξαρτώνται από τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης διαβεβαιώνει ότι διαθέτει αποθέματα καυσίμων επαρκή για 100 ημέρες. Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας παρατηρούνται μεγάλες ουρές στα πρατήρια και πινακίδες που αναγράφουν «εξαντλημένο απόθεμα».

Η έλλειψη καυσίμων έχει οδηγήσει τα ταξί να περιορίσουν τις υπηρεσίες τους από το κύριο αεροδρόμιο της Μπανγκόκ, ενώ έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των τουριστικών σκαφών. Σύμφωνα με τον Guardian, ακόμη και ορισμένοι ναοί αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις τελετές καύσης.

Οι αγρότες και οι αλιείς της χώρας, που αποτελούν βασικούς εξαγωγείς προϊόντων όπως το ρύζι, η ζάχαρη και τα κονσερβοποιημένα ψάρια, πλήττονται σοβαρά. Πολλοί δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν ντίζελ για τα μηχανήματά τους. Ένωση αλιέων προειδοποίησε ότι ο κλάδος, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, κινδυνεύει να παραλύσει μέσα σε λίγες ημέρες αν δεν υπάρξει κρατική στήριξη για το κόστος των καυσίμων.

Thailand has run out of fuel. Cities are paralyzed, air conditioners aren’t working, and the temperature exceeds 40 degrees. Tourism, a pillar of the economy, has collapsed in just three weeks. pic.twitter.com/M7DeXx6qWM — Sprinter Press (@SprinterPress) March 26, 2026

Οι τιμές του ντίζελ στην Ταϊλάνδη αυξήθηκαν στα 38,94 μπατ (1,03 ευρώ) ανά λίτρο την Πέμπτη, μετά τη λήξη των κρατικών επιδοτήσεων. Πριν από τον πόλεμο, η τιμή ήταν 29,94 μπατ (0,79 ευρώ) ανά λίτρο. Στα social media κυκλοφορούν βίντεο με πολίτες να σπεύδουν στα πρατήρια με μπιτόνια για να εξασφαλίσουν καύσιμα.

Περιφερειακές αντιδράσεις και μέτρα στήριξης

Στην ευρύτερη περιοχή, κυβερνήσεις προσπαθούν να εξοικονομήσουν καύσιμα. Οι Φιλιππίνες καθιέρωσαν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, ενώ στο Λάος οι αρχές ενθαρρύνουν τους μαθητές να μετακινούνται με ποδήλατο ή μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης των αγροτών, όπως ένα σχέδιο αγοράς ρυζιού σε τιμές υψηλότερες από τις τρέχουσες και επιδότηση του κόστους λιπασμάτων.

Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης

Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών λιανικής, δήλωσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Λαβαρόν Σανγκσνίτ. Όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου, το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα, εφόσον εγκριθεί από την εκλογική επιτροπή.

Το σχέδιο εγκρίθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Πέμπτη, μετά τη λήξη του ανώτατου ορίου στις τιμές. Σύμφωνα με το Reuters, η άρση του πλαφόν προκάλεσε άνοδο κατά 6 μπατ (0,16 ευρώ) την ίδια ημέρα.

Λιπάσματα και απειλή επισιτιστικής κρίσης

Ο Περσικός Κόλπος αποτελεί κρίσιμο κόμβο για την παγκόσμια παραγωγή και εξαγωγή λιπασμάτων. Ακόμη και χώρες με δικά τους εργοστάσια εξαρτώνται από εισαγωγές φυσικού αερίου από την περιοχή. Ήδη, εργοστάσια σε Ινδία, Μπαγκλαντές και Μαλαισία έχουν περιορίσει ή σταματήσει τη λειτουργία τους λόγω ελλείψεων.

Σε αντίθεση με το πετρέλαιο, ο τομέας των λιπασμάτων δεν διαθέτει συντονισμένα στρατηγικά αποθέματα, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαχείριση της κρίσης. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι ο πόλεμος θα επιφέρει «σοβαρό πλήγμα» στα παγκόσμια συστήματα διατροφής.

Αν η σύγκρουση συνεχιστεί, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) εκτιμά ότι έως το 2026 ο αριθμός των ανθρώπων που θα αντιμετωπίσουν πείνα θα μπορούσε να φτάσει τα 363 εκατομμύρια, σε επίπεδα ρεκόρ.

Τέλος, στη Μιανμάρ, όπου η χώρα δοκιμάζεται από συγκρούσεις και οικονομική αναταραχή μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, το WFP προειδοποιεί ότι το κόστος παραγωγής τροφίμων μπορεί να διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι. Ήδη, το ένα τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με το φάσμα της πείνας.