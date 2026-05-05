Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης κλήσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που τοποθετήθηκαν στους δρόμους της Αττικής καταγράφουν ήδη εντυπωσιακό αριθμό τροχαίων παραβάσεων, αποτυπώνοντας το εύρος της παραβατικότητας αλλά και τη δυναμική του νέου ψηφιακού συστήματος ελέγχου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 30 Μαρτίου έως και τις 29 Απριλίου 2026, οι 8 «έξυπνες» κάμερες ΤΝ που εγκαταστάθηκαν πιλοτικά σε κομβικά σημεία υψηλής επικινδυνότητας στην Αττική κατέγραψαν συνολικά 13.705 παραβάσεις. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και μη χρήση ζώνης ασφαλείας από οδηγούς και συνοδούς.

Ο αριθμός θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός, αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά μόλις οκτώ κάμερες και διάστημα ενός μήνα. Οι κάμερες εγκαταστάθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, έπειτα από υπόδειξη της ΕΛ.ΑΣ., σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Παράλληλα, οι κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά σε 10 λεωφορεία της ΟΣΥ για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, κατέγραψαν άλλες 328 παραβάσεις μέσα στην ίδια χρονική περίοδο.

Οι παραβάσεις βεβαιώνονται πλέον ηλεκτρονικά και αποστέλλονται απευθείας στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet, μέσω του νέου ψηφιακού πλαισίου διαχείρισης τροχονομικών παραβάσεων.

Πού λειτουργούν

Το πιλοτικό δίκτυο των 8 καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί ήδη σε κομβικά σημεία της Αττικής:

Δήμος Αθηναίων – Λ. Πανεπιστημίου & Λ. Βασιλίσσης Σοφίας

Δήμος Αγίας Παρασκευής – Λ. Μεσογείων & Λ. Χαλανδρίου

Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου – Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ

Δήμος Καλλιθέας – Λ. Συγγρού & Αγίας Φωτεινής

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης – Λ. Ποσειδώνος & Ερμού

Δήμος Αλίμου – Λ. Ποσειδώνος & Λ. Αλίμου

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης – Λ. Βουλιαγμένης & Τήνου

Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού – Λ. Κηφισίας & Εθνικής Αντιστάσεως

Οι κάμερες μπορούν να καταγράφουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ταχύτητας, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση ζώνης ή κράνους, παράνομη κίνηση σε λεωφορειολωρίδες και Λωρίδες Εκτακτης Ανάγκης, αλλά και παράνομη στάση ή στάθμευση.

Παράλληλα, μέσω του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (ANPR), δίνεται η δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων για ανασφάλιστα οχήματα, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και Δακτύλιο.

Kάμερες της Περιφέρειας

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγαλύτερο έως σήμερα έργο εγκατάστασης καμερών οδικής ασφάλειας στην Αττική. Η Περιφέρεια Αττικής ήταν η πρώτη αυτοδιοικητική αρχή που προχώρησε σε διαγωνισμό για την προμήθεια 388 νέων καμερών, οι οποίες εγκαθίστανται ήδη στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) της Περιφέρειας Αττικής, Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, έχει ήδη ολοκληρωθεί πάνω από το 60% των υποδομών στήριξης των καμερών. Οπως εξηγεί, οι ειδικοί στύλοι τοποθετούνται περίπου 17 μέτρα πριν από τους φωτεινούς σηματοδότες ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης εικόνα της κυκλοφορίας και της φάσης του σηματοδότη.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 90 έως 100 κάμερες σε σημεία που υπέδειξε η Τροχαία, ενώ στόχος είναι να έχουν τοποθετηθεί περίπου 200 έως τα μέσα Ιουνίου. Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως τα μέσα Ιουλίου. Ο κ. Μαρκουίζος σημειώνει ότι οι κάμερες κατασκευάζονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις στην προμήθεια και παράδοση του εξοπλισμού.

Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη και θα συνδέονται με το νέο ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραβάσεων του ΚΟΚ.

Το νέο Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων ΚΟΚ και Προστίμων (ΕΗΣ), το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να αλλάξει πλήρως τον τρόπο βεβαίωσης και διαχείρισης των τροχαίων παραβάσεων.

Το σύστημα θα δέχεται δεδομένα τόσο από φορητές συσκευές της Τροχαίας όσο και από κάμερες και άλλους οπτικούς αισθητήρες. Οι πληροφορίες θα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα και θα περιλαμβάνουν φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, βίντεο και γεωγραφικά μεταδεδομένα.

Η βεβαίωση των παραβάσεων θα γίνεται ψηφιακά και οι οδηγοί θα ενημερώνονται μέσω push notification στο Gov.gr Wallet, με SMS ή email, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Το σύστημα θα υποστηρίζει επίσης ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων, ψηφιακή υποβολή ενστάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και αυτόματη ενημέρωση του point system (ΣΕΣΟ). Παράλληλα, προβλέπεται ακόμη και ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης, χωρίς φυσική παράδοση του εντύπου εγγράφου.

Η εικόνα του πρώτου μήνα λειτουργίας των 8 καμερών τεχνητής νοημοσύνης δείχνει πάντως ότι η παραβατικότητα στους δρόμους της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, ενισχύοντας το επιχείρημα για περαιτέρω επέκταση του δικτύου ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Με την εγκατάσταση των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής έως τον Ιούλιο και τον σχεδιασμό για χιλιάδες επιπλέον κάμερες τα επόμενα χρόνια, η Αττική εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή ψηφιακής τροχονομικής επιτήρησης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτοματοποιημένα συστήματα θα έχουν κεντρικό ρόλο στην οδική ασφάλεια.