Μια νέα εποχή για την υγεία των πολιτών εγκαινιάστηκε με την παρουσίαση του Ψηφιακού Βοηθού της εφαρμογής MyHealthApp (Προσωπικός Βοηθός Υγείας Πολίτη). Η πρωτοβουλία, αποτέλεσμα συνεργασίας του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ΗΔΙΚΑ, στοχεύει να καταστήσει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υγείας άμεση, εύκολη και ασφαλή, δίνοντας έμφαση στην πρόληψη και στην καθημερινή διευκόλυνση των πολιτών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το εγχείρημα ως ένα βήμα που «πηγαίνει την υγεία μπροστά». Όπως τόνισε, ο Ψηφιακός Βοηθός αποτελεί ένα «χριστουγεννιάτικο δώρο» για όλους τους Έλληνες χρήστες, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή με έμφαση στην πρόληψη και την άμεση πληροφόρηση.

«Θέλουμε να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ευκολότερη», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, περιγράφοντας πώς μέσω του Βοηθού μπορεί κανείς να ανακτήσει άμεσα δεδομένα όπως αποτελέσματα εξετάσεων, συνταγογραφημένα φάρμακα ή εκκρεμή παραπεμπτικά. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού για προληπτικές εξετάσεις απευθείας από την εφαρμογή.

Ο υπουργός κάλεσε τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή MyHealthApp, επισημαίνοντας ότι ο Ψηφιακός Βοηθός ενώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας σε ένα ενιαίο περιβάλλον. «Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για να είναι φιλική προς τον χρήστη, με απλή γλώσσα και φωνητικές εντολές», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα «πολυεργαλείο που βάζει σε τάξη το ψηφιακό αρχείο» και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η συμβολή της Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου εξήρε τη συνεργασία των δύο υπουργείων και της ΗΔΙΚΑ, η οποία, όπως είπε, «φέρνει γρήγορα και αποτελεσματικά ψηφιακές εφαρμογές υγείας για όλους τους Έλληνες». Ανέφερε ότι η ΗΔΙΚΑ πλέον θα τελεί υπό συνεποπτεία των δύο υπουργείων, μια ρύθμιση που θα προταθεί στη Βουλή.

Ο κ. Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στην ασφάλεια των δεδομένων, διευκρινίζοντας ότι η πλατφόρμα στηρίζεται σε υποδομές της Oracle (OCI) και λειτουργεί ως «ένα εξαιρετικά κλειστό, ασφαλές μοντέλο», που διασφαλίζει την πλήρη προστασία των πληροφοριών των πολιτών.

Επισήμανε επίσης ότι ο Ψηφιακός Βοηθός δεν αντικαθιστά τον γιατρό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, οργανώνοντας το ιατρικό ιστορικό και παρέχοντας πληροφορίες χωρίς να δίνει ιατρικές συμβουλές. Όπως είπε, έχει ήδη προηγηθεί η ανάπτυξη αντίστοιχου εργαλείου για τους ιατρούς, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών τους για ταχύτερη διάγνωση.

Οι δυνατότητες του MyHealthApp

Ο Ψηφιακός Βοηθός της εφαρμογής MyHealthApp παρέχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών, όπως ιστορικό εμβολιασμών, διαγνώσεις, φάρμακα, φαρμακεία, αποτελέσματα και προγραμματισμένες εξετάσεις, καθώς και στοιχεία για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας. Το app λειτουργεί ως έξυπνο εργαλείο αναζήτησης και οργάνωσης του προσωπικού φακέλου υγείας, προσφέροντας άμεση και ασφαλή ενημέρωση.

Ο ρόλος της ΗΔΙΚΑ και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΗΔΙΚΑ Νίκη Τσούμα χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας δύο φορέων στον ψηφιακό τομέα». Υπογράμμισε ότι η πληροφορική «δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά υπηρετεί τον πολίτη, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε πληροφορίες».

Η κ. Τσούμα ανέφερε ότι το MyHealthApp εμπλουτίζεται διαρκώς, καθιστώντας τον φάκελο υγείας ολοένα πιο πλήρη. Διευκρίνισε ότι τα αποτελέσματα εξετάσεων είναι διαθέσιμα μέσω του Ψηφιακού Βοηθού, ενώ οι απεικονίσεις, όπως μαγνητικές τομογραφίες, αναζητούνται μέσω της web εφαρμογής λόγω μεγέθους αρχείων. «Το ΑΙ δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι όταν εφαρμόζεται σωστά και νόμιμα, αποδίδει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.