Ξεσπώντας σε κλάματα, η Ιωάννα Τούνη απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της ακόλουθους μετά τη σύλληψή της το Σάββατο, αφού είχε δημοσιεύσει φωτογραφία ενός από τους καταδικασθέντες στην υπόθεση revenge porn με θύμα την ίδια, τον οποίο συνάντησε σε νυχτερινό κέντρο κατά τον εορτασμό της νίκης της.»

Μετά από μήνυση του άντρα για συκοφαντική δυσφήμιση, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να αφεθεί τελικά ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Με βίντεο, που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, παρουσίασε τη δική της θέση και τις σκέψεις της για όσα συνέβησαν. Όπως υποστήριξε δεν έχει έρθει πραγματική δικαίωση, αφού οι δύο δράστες παραμένουν ελεύθεροι και γιορτάζουν τη δική τους «νίκη». Αντιθέτως, η ίδια βρέθηκε στο κρατητήριο. Η εξέλιξη αυτή την οδήγησε στην απόφαση να ασκήσει έφεση, όπως και οι δύο άντρες, επιδιώκοντας αυστηρότερη ποινή.

Αναλυτικά όσα είπε η Ιωάννα Τούνη:

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα, συμπεθερές μου, θα έλεγα εάν η ζωή μου δεν ήταν μία τεράστια φαρσοκωμωδία, γιατί πραγματικά νομίζω ότι κάποιος μου κάνει πλάκα με όλα αυτά που συμβαίνουνε. Παραλίγο να περάσω όλο το Σαββατοκύριακό μου μέσα στη φυλακή. Να τα πιάσουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Μετά το δικαστήριο κι αφού βγήκε η απόφαση, η οποία καταδίκασε και τους δύο κατηγορούμενους ως ένοχους πλέον για κακούργημα, με τρία και τέσσερα χρόνια φυλάκιση αντίστοιχα με αναστολή, οι κολλητοί μου πήραν τηλέφωνο σε ένα νυχτερινό κέντρο και έκαναν κράτηση για να βγούμε να γιορτάσουμε, είπαμε συγκεκριμένα ”μία κράτηση στο όνομα Τούνη”, για να γιορτάσουμε και το δικαστήριο. Πώς έσπασε ο διάολος το πόδι του; Και μία έξοδο που τόσο πολύ περίμενα, μία λυτρωτική έξοδος έτσι, με την παρέα μου αφού νικήσαμε σε ένα δικαστήριο μετά από εννιά χρόνια δίπλα μου ακριβώς έτυχε να κάθεται ο κακοποιητής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος εκούσια, με τη θέλησή του, με πλήρη γνώση, σήκωσε το τηλέφωνό του και τράβηξε εμένα σε ερωτική στιγμή μαζί με τον κολλητό του εν αγνοία μου. Πράγμα το οποίο αποδείχτηκε και από το δικαστήριο και πλέον δεν είναι απλά κατηγορούμενος, είναι ένοχος. Ένοχος για κακούργημα, ξαναλέω».

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα εκτυλίχθηκαν στο μαγαζί στο οποίο συνάντησε απρόσμενα τον έναν από τους δύο δράστες: «Αλλά επειδή η δικαιοσύνη μάλλον είναι μία έννοια αόριστη, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν θα μπει ποτέ φυλακή. Είναι έξω με αναστολή και φυσικά εφόσον δεν του επιβλήθηκε κανένα πρόστιμο, εφόσον και εγώ δεν του ζήτησα καμία χρηματική αποζημίωση, καθώς δεν ήθελα φυσικά τα λεφτά του, το μόνο που ήθελα είναι ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης, βγήκε λοιπόν και αυτός να γιορτάσει τη νίκη του, γιατί πρακτικά το όνομά του δεν μαθεύτηκε ποτέ, δεν πλήρωσε ποτέ κανένα χρηματικό ποσό πουθενά και δεν μπήκε φυλακή, ούτε πρόκειται να μπει. Εννοείται πως ένιωσα πάρα πολύ άσχημα. Να πρέπει να βρίσκομαι έξω την ημέρα που βγήκα… πόσο τραγική ειρωνεία, την ημέρα που βγήκα να γιορτάσω τη νίκη μου στο δικαστήριο, τη δικαίωση τέλος πάντων, τη δικαίωση στο δικαστήριο, να γιορτάζει δίπλα μου ο άνθρωπος ο οποίος με κακοποίησε. Ζήτησα πάρα πολλές φορές από τους υπεύθυνους στο μαγαζί, τους οποίους γνώριζα, να φύγει. Δεν έφευγε. Οι άνθρωποι προσπάθησαν είναι η αλήθεια, αλλά δεν έφευγε, με κοιτούσε εριστικά. Ήθελα να φύγω εγώ γιατί προφανώς δεν μπορούσα να περάσω καλά με τον άνθρωπο αυτόν να γιορτάζει στα δύο μέτρα. Αλλά οι φίλοι μου μού λέγανε, ”Ιωάννα, έχουμε νικήσει, δεν θα φύγουμε εμείς με το κεφάλι σκυμμένο. Αυτός πρέπει να φύγει. Αν έχει ίχνος τσίπας, πρέπει να αποχωρήσει”. Τέλος πάντων, εν τέλει φύγαμε εμείς, αναγκαστήκαμε να αποχωρήσουμε από το μαγαζί, ενώ αυτός έμεινε και συνέχισε να διασκεδάζει, ο άνθρωπος που με κακοποίησε. Καθώς στα χαρτιά η νίκη μπορεί να ήταν δική μου, αλλά στη ζωή η νίκη ήταν δική του. Γι’ αυτό και όντως. ήταν καλή ιδέα να βγει στα μπουζούκια να το κάψει. Φεύγοντας ένιωσα τόσο πολύ πνιγμένη από την αδικία που υπάρχει σε αυτή τη ζωή, που εγώ προσπαθώ επί εννέα ολόκληρα χρόνια να δικαιωθώ γι’ αυτή την υπόθεση. Το όνομά μου έχει διασυρθεί παντού, μου έχει μείνει δια παντός η ρετσινιά της βίζιτας».