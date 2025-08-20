Σημειώνοντας 61 πόντους στο πρώτο 20άλεπτο, εκ των οποίων τους 20 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αγωνιστική επιστροφή του μετά από τέσσερις μήνες και πρώτη συμμετοχή του στα φιλικά προετοιμασίας πριν το Ευρωμπάσκετ 2025, η εθνική έκανε επίδειξη δύναμης, 104-86, απέναντι στη Λετονία, στην πρεμιέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Η ενσωμάτωση του «Greek Freak» άλλαξε την εικόνα της εθνικής εν συγκρίσει με τις πρώτες τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, αφού η παρουσία του άνοιξε τα ελεύθερα σουτ, όπως φαίνεται και από τα 13/25 τρίποντα των Ελλήνων διεθνών. Οι Λετονοί απάντησαν με 17/35 έξω από τα 6.75, προσπαθώντας να ρίξουν τη… μόνιμα διψήφια διαφορά υπέρ της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους σε 15:18΄΄ λεπτά συμμετοχής με 7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα και 1 λάθος, μπροστά σε 9.500 φιλάθλους, στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων “ Telekom Center Athens”.

Σπανούλης: «Ν’ ανοίξουμε τους χώρους για τον Γιάννη και να έχουμε σουτέρ γύρω του»

Σε μεγάλη βραδιά ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με 14 πόντους (4/7 τρίποντα) και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σημείωσε 11 πόντους. Διψήφιος με 10 πόντους, αλλά και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 10 ασίστ ενώ σημείωσε και 8 πόντους. Ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 9 πόντους.

Από τη Λετονία που μείωνε στους 10 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να μειώσει περισσότερο, ο Ρίχαρντς Λόμαζς πέτυχε 17 πόντους με 4/6 τρίποντα, μετρώντας και 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Άρτουρς Κούρουτς είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα, 9 πόντους ο Ντάβις Μπέρτανς. Το μεγάλο αστέρι της Λετονίας, Κρίσταπς Πορζίνγκις έμεινε στους 7 πόντους, με τον σέντερ των Ατλάντα Χοκς ν’ αγωνίζεται για 19:27΄΄.

Tους Βασίλη Τολιόπουλο και ο Κώστα Αντετοκούνμπο άφησε εκτός δωδεκάδας ο Βασίλης Σπανούλης στην πρεμιέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις».

Την Πέμπτη (21/8), η Λετονία αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8, 20:00) η εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία, για την 3η και τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-45, 82-66, 104-86

Με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε τον αγώνα η εθνική. Τι κι αν είχε τέσσερις μήνες ν΄ αγωνιστεί ο “ Greek Freak”; Μόνο ανέτοιμος δεν φάνηκε… Μπήκε «αφηνιασμένος» στο παρκέ και σημείωσε και τους 7 πρώτους πόντους της εθνικής (7-4)! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μοίραζε την μπάλα υποδειγματικά, ο αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» Κώστας Παπανικολάου ευστόχησε σε τρίποντο, ο Μήτογλου έκανε το 12-4, για να φτάσει τους 8 πόντους ο “ Greek Freak” ευστοχώντας σε μία βολή (13-4) και να καθίσει στον πάγκο, μετρώντας και δύο εντυπωσιακά κοψίματα, ώστε να πάρει ανάσες, με τον Σαμοντούροβ να παίρνει τη θέση του άσου των Μιλγουόκι Μπακς. Οι Λόμαζς και Μέγερις είχαν σημειώσει τους μοναδικούς 4 πόντους της Λετονίας που έδειχνε σαστισμένη. Η εθνική είχε πάρει φόρα από την ενσωμάτωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και με πολυφωνία στην επίθεση έκτοτε (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Σαμοντούροβ) έκλεισε με 30-17 την 1η περίοδο, μετρώντας 4/6 τρίποντα και 9 ασίστ για 2 λάθη. Λόμαζς, Σμιτς, Μπέρτανς και Γκραζούλις είχαν αυξήσει τους πόντους της Λετονίας που μετά τη νίκη της επί της Σλοβενίας τα είχε βρει… σκούρα απέναντι στην Ελλάδα.

Με τους Σλούκα, Λαρεντζάκη, Καλαϊτζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο και Σαμοντούροβ μπήκε στο παρκέ στη 2η περίοδο η εθνική. Η Λετονία με τρίποντο του Κούρουτς και hook shot του Γκραζούλις μείωσε σε 30-22… αλλά ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης θα πετύχαινε τρία διαδοχικά τρίποντα για το 39-22 και το +17 της «γαλανόλευκης». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε επιστρέψει και επιδόθηκε σε ένα ακόμη “ one man show”, με coast to coast, καρφώματα και «πιρουέτες» μέσα στη ρακέτα, σημειώνοντας τους 10 επόμενους πόντους της εθνικής, για το 49-32. Η Λετονία προσπαθούσε να ρίξει τη διαφορά έξω από τα 6.75, για να φτάσει τους 20 προσωπικούς πόντους ο “ Greek Freak” διαμορφώνοντας το 53-34. Ο Σπανούλης τον απέσυρε στον πάγκο ρίχνοντας τον Βαγγέλη Ζούγρη στη θέση του. Η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραφε 20 πόντους (με 8/9 δίποντα, 6/7 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, σε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής! Ο Μπέρτανς απάντησε με 5 πόντους, για το 53-39, ο Παπανικολάου ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο (56-39), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συνδέεται κι αυτός με το καλάθι για το 58-39. Την υπογραφή του Πορζίγκινς είχαν οι επόμενοι 4 πόντοι της Λετονίας (58-43). Ο Ζούγρης με 3 δικούς του πόντους αύξησε σε 61 τους πόντους της εθνικής στο πρώτο μέρος, για να ολοκληρωθεί με σκορ 61-45 το πρώτο μέρος, μετά από βολές του Μπέρτανς. Ο ηγέτης της εθνικής Λετονίας και σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κρίσταπς Πορζίνγκις μέτρησε 6 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 13:07 συμμετοχής στο α΄ μέρος.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τους Σλούκα, Καλαϊτζάκη, Παπανικολάου, Σαμοντούροβ και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην 3η περίοδο. Οι Λετονοί έκαναν προσπάθεια να επιστρέψουν στο ματς στα πρώτα λεπτά και μείωσαν τη διαφορά στους 10 (64-54) από Πορζίγνκις, Μπέρτανς και Κούρουτς. Η Λετονία παρέμεινε στο -10 (69-59). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που έμεινε για 5 λεπτά στο παρκέ στην 3η περίοδο, με δικό του δίποντο και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με τρίποντο έδωσαν απάντηση, για το 74-59, αλλά οι Μπέρτανς και Λόμαζς διατήρησαν την αντίπαλο της εθνικής κοντά (74-63). Λαρεντζάκης και Μήτογλου διαμόρφωσαν το σκορ της 3ης περιόδου (82-66).

Οι Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Κατσίβελης, Αντετοκούνμπο Θανάσης και Μήτογλου ξεκίνησαν στο 4ο δεκάλεπτο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα ξαναέμπαινε στο παρκέ. Κι όταν ο Βασίλης Σπανούλης είδε την εθνική να «μπλοκάρει» επιθετικά και τους Λετονούς να μειώνουν ξανά στους 10 (84-74) έριξε τον Κώστα Σλούκα στο παρκέ. Ο Σλούκας μοίρασε την μπάλα, ο Σαμοντούροβ σημείωσε δύο τρίποντα, ένα είχε και ο ίδιος ο Σλούκας, με θετικό τον Ζούγρη και τον Μπαζίνα να πατάει παρκέ και να ευστοχεί σε τρίποντο 98-80. Και μετά το 99-80 από τον Ζούγρη, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πέτυχε 5 διαδοχικούς πόντους για το τελικό 104-86 υπέ της εθνικής επί της οικοδέσποινας του Ευρωμπάσκετ 2025, Λετονία.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 14 (4), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολαου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (3), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Γ. 25, Ζούγρης 6, ΑΝτετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7, Μπέρτανς Ντάβις 9 (1), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιθς 8 (1), Λόμαζς 17 (4), Γκραζούλις 9 (1), Στέινμπεργκς, Κιλπς, Κούρουτς 12 (4), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς

ΑΠΕ-ΜΠΕ