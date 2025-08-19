Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είναι εδώ! Ο «Greek Freak», προσκαλεί τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για τα τελευταία φιλικά, πριν το EuroBasket 2025!

Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις 🇬🇷🏀#HellasBasketball#PantaDipla pic.twitter.com/SPYaMBQGys — HellenicBF (@HellenicBF) August 18, 2025

Η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών, μπαίνει στην τελική της ευθεία. Τελευταίο «crash test», της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, το τουρνουά Ακρόπολις.

Η καθιερωμένη διοργάνωση, λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι, στις κλειστές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αμαρουσίου.

Το αντιπρωποπευτικό μας συγκρότημα, αντιμετωπίζει τη Λετονία (20/08, 20:00). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο, ώστε να στηρίξει τη προσπάθεια των Ελλήνων διεθνών!

Μέσω των social media, πέρασε το μήνυμά του.

«Γεια σας παιδιά, Γιάννης Αντετοκούνμπο εδώ. Ήρθε η στιγμή. Σας περιμένουμε όλους αύριο στο γήπεδο», ανέφερε στο χαρακτηριστικό βίντεο.

Η ανάρτηση της Εθνικής ομάδας και το «σύνθημα» του Αντετοκούνμπο

Πέραν της αναμέτρησης με τους Λετονούς, η Ελλάδα θα δώσει δύο ακόμα φιλικά. Το βράδυ της Παρασκευής (22/08, 19:15), θα φιλοξενήσει την Ιταλία και δύο μέρες αργότερα τη Γαλλία (24/08, 19:00). Όλα αυτά, πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Κύπρο και τη τελική φάση του EuroBasket 2025.

Αυτά, θα είναι τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Αντετοκούνμπο με τα «γαλανόλευκα», στην εφετινή προετοιμασία. Στα ματς με Βέλγιο, Σερβία, Ισραήλ και Μαυροβούνιο, ήταν εκτός.