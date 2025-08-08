Για τη Λεμεσό αναχωρεί σήμερα (8/8) η Εθνική μπάσκετ ανδρών, προκειμένου να αγωνιστεί στο τουρνουά “ECOMMBX Cup”, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα μείνει στην Αθήνα, μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον Βαγγέλη Ζούγρη. Ο Ζούγρης συγκεκριμένα τραυματίστηκε στο τελευταία φιλικό απέναντι στο Βέλγιο. Οι τρεις παίκτες θα μπουν στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων μετά την επιστροφή της ομάδας από την Κύπρο.

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει στη διάθεσή του για το τουρνουά στη Λεμεσό τους εξής 16 παίκτες: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Νίκος Χουγκάζ, Αντώνης Καραγιαννίδης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Λευτέρης Λιοτόπουλος, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νάσος Μπαζίνας.