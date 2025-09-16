«Δεν υπάρχει καλύτερο συναίσθημα από το να εκπροσωπείς τη χώρα σου» είναι η φράση που συνοδεύει τη συγκινητική ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο όπου παρουσιάζει ένα βίντεο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την εθνική ομάδα στο Eurobasket 2025.

Το βίντεο αρχίζει με τον Γιάννη που δηλώνει: «ένα είναι σίγουρο, από τη φύση μου θα βρω ξανά τον τρόπο να σηκωθώ», ενώ από τη συνέντευξη Τύπου μετά τον μικρό τελικό αναφέρει, «κάθε φορά που παίζω με την Εθνική Ελλάδος αγαπώ ξανά το παιχνίδι».

Στο βίντεο υπάρχει δήλωση του Σπανούλη για τον ίδιο: «είναι συγκεντρωμένος είναι αφοσιωμένος ηγέτης, ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτες που έχουμε δει ποτέ».

Στη συνέχεια ακούγεται η φράση του Γιάννη: «Αν είσαι σε θέση να κάνεις χαρούμενους 12 εκατομμύρια Έλληνες και να μπορείς να εμπνεύσεις την επόμενη γενιά όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Αγαπώ τον πολιτισμό, τα αποδυτήρια τους συμπαίχτες μου».

Το βίντεο περιέχει στιγμιότυπα μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τονίζει πως «είναι ό,τι σημαντικότερο έχω πετύχει στη ζωή μου».