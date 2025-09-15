Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο μικρότερος από τα αδέλφια που τίμησαν την «γαλανόλευκη» συμμετέχοντας στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, επικρατώντας της Φινλανδίας 92-89 στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, μίλησε στο MEGA για το επίτευγμα της εθνικής μας ομάδας και τα αδέλφια του.

«Έχουμε όλοι το ίδιο συναίσθημα εδώ στην Ελλάδα, δεν έχω κυριολεκτικά λόγια» λέει ο 24χρονος Αντετοκούνμπο μιλώντας στο MEGA. «Είμαι πολύ περήφανος για όλα τα αδέλφια μου. Και για τον Γιάννη, που έδειξε άλλη μία φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο και για τον Κώστα, που έδειξε τις ικανότητές του και το τι μπορεί να κάνει και για τον Θανάση που γύρισε από τραυματισμό, γιατί ήταν έξω για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και γύρισε πίσω και μπόρεσε να κάνει ό,τι έκανε. Δεν έχω λόγια, αλήθεια» είπε ο Άλεξ για τα αδέλφια του.

Όσον αφορά στα συναισθήματα που προκάλεσε στον ίδιο η επιτυχία της εθνικής μας ομάδας, είπε: «Μόνο το να το ζω και να το βλέπω και να… Δεν ξέρω, ήταν δάκρυα στα μάτια μου, απλά να βλέπω τις στιγμές της εθνικής. Όχι μόνο για τα αδέλφια μου, αλλά και για όλη την εθνική ομάδα, γιατί όλα τα παιδιά προφανώς βάλανε το χέρι τους και κάνανε όλοι μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν έχω λόγια γι’ αυτά τα παιδιά».

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που έχει περάσει η οικογένειά του, είπε: «Και οι δύσκολες στιγμές στο παρελθόν που περάσαμε, μας έκαναν μία δυνατή οικογένεια. Πιστεύω ότι έχουμε ένα bond και σαν αδέλφια μία σχέση, που αλήθεια δεν το έχω ξαναδεί. Πιστεύω, ότι αυτές οι δύσκολες στιγμές ήταν κάτι, που μπορεί και στο τέλος της ιστορίας, να ήταν κάτι που να χρειαζόμασταν».