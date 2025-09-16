Μετά το τέλος του Eurobasket και το χάλκινο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας, οι εντάσεις μεταξύ των Ελλήνων και Τούρκων οπαδών δεν έχουν κοπάσει. Αυτή τη φορά, στόχος των επιθέσεων έγινε η Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγος του σταρ της Εθνικής, Γιάννη.

Η Μαράια δέχτηκε ένα απειλητικό μήνυμα από Τούρκο οπαδό: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας». Αντί να σιωπήσει, η Μαράια αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το μήνυμα και να εκθέσει δημόσια τον αποστολέα του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας.

Με μια ψύχραιμη και καυστική απάντηση, τόνισε ότι η βία και οι απειλές δεν είναι αποδεκτές και κάλεσε όλους να καταδικάσουν τέτοιες πράξεις. Το μήνυμα της είναι ξεκάθαρο: ο αθλητισμός και ο σεβασμός πρέπει να επικρατούν, και όχι ο φανατισμός και το μίσος.

Διαβάστε το μήνυμά της:

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!»