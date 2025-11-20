Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του μπάσκετ και συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στο κολλέγιο του Ιλινόις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πορεία του νεαρού παίκτη έχει προκαλέσει συζητήσεις, καθώς πολλοί αναρωτιούνται αν στο μέλλον θα επιλέξει να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Ελλάδας ή της Σερβίας. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως ακόμη δεν έχει πάρει απόφαση και αφήνει τον χρόνο να δείξει την επιλογή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του Αντρέι είναι η Αλέκα Καμηλά, Ελληνίδα παρουσιάστρια και μοντέλο, γεγονός που ενισχύει τις ελληνικές ρίζες του νεαρού ταλέντου. Πατέρας του φυσικά είναι ο μεγάλος Πέτζα Στογιάκοβιτς.

Δηλώσεις του Στογιάκοβιτς μετά την ήττα από την Αλαμπάμα

«Λόγω των υψηλών προσδοκιών που έχουμε για την ομάδα και για τον εαυτό μας, κάθε κατοχή μετράει. Πιστεύω ότι η συγκέντρωση σε κάθε μπάλα θα μας οδηγήσει στη νίκη σε τέτοιου είδους παιχνίδια».

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, ο νεαρός παίκτης δήλωσε:

«Δεν έχω πάρει ακόμα απόφαση σχετικά με την εθνική. Θα το σκεφτώ με τον καιρό».

Παράλληλα, για τους στόχους του με το Ιλινόις, ανέφερε:

«Ως παίκτης, δεν μπορώ να περιμένω τίποτα λιγότερο από τον τίτλο. Αν δεν το πίστευα αυτό, θα ήταν γελοίο. Οπότε, ο στόχος μας είναι σαφώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος».