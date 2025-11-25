Η κλήρωση του Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί στις 5 Δεκεμβρίου, με το βλέμμα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη στραμμένο στην Ουάσινγκτον. Η FIFA ανακοίνωσε τη διαδικασία και επιβεβαίωσε μια μεγάλη αλλαγή που επηρεάζει τις κορυφαίες ομάδες.

Η Ισπανία, πρώτη στο FIFA Ranking, και η Αργεντινή, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μπορούν να συναντηθούν μόνο στον τελικό. Το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, που είναι τρίτη, και την Αγγλία, που καταλαμβάνει την τέταρτη θέση. Η FIFA θέλει να διασφαλίσει ότι οι κορυφαίες ομάδες θα βρεθούν στα νοκ άουτ όσο πιο αργά γίνεται.

Τα γκρουπ δυναμικότητας δεν αλλάζουν. Οι ομάδες των ευρωπαϊκών playoffs και των διηπειρωτικών playoffs θα μπουν στο Δ’ γκρουπ ανεξάρτητα από τη θέση τους στο Ranking.

Στους περιορισμούς της κλήρωσης ισχύει το εξής. Κάθε όμιλος μπορεί να έχει μέχρι δύο ομάδες από την UEFA. Οι υπόλοιπες συνομοσπονδίες μπορούν να έχουν μόνο μία εκπρόσωπο ανά όμιλο. Έτσι, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί η Βραζιλία με το Εκουαδόρ, καθώς προέρχονται από την ίδια συνομοσπονδία.

Τα γκρουπ δυναμικότητας του Μουντιάλ:

Α’ γκρουπ: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

Β’ γκρουπ: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπώνια, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Εκουαδόρ, Αυστρία, Αυστραλία

Γ’ γκρουπ: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

Δ’ γκρουπ: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, 4 ομάδες απο τα UEFA Playoffs, καθώς και 2 ομάδες από τα Διηπειρωτικά playoffs