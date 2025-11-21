Με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 να πλησιάζει, η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε τα δεδομένα των προκριματικών και δημιούργησε ένα σενάριο για τις πιθανές διαδρομές των ομάδων. Το μοντέλο προβλέπει ότι οι διοργανώτριες χώρες – Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς – θα προκριθούν από τη φάση των ομίλων αλλά θα αποκλειστούν σχετικά νωρίς.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, η Αργεντινή και η Ισπανία θα ξεχωρίσουν, φτάνοντας ως τον τελικό στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης. Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι προβλέπεται να επικρατήσει 2-1 της Ισπανίας, κατακτώντας δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην πορεία, η «Αλμπισελέστε» θα αποκλείσει τη Βραζιλία στα ημιτελικά, ενώ η Ισπανία θα ξεπεράσει την Κολομβία για να φτάσει στον τελικό.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Chat GPT predicts these 4 countries to reach the Semi Final of the 2026 World Cup! ✨ pic.twitter.com/c0Kr56996K — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 15, 2025

Η προσομοίωση καταγράφει επίσης σταθερές εμφανίσεις από Γερμανία, Αγγλία και Πορτογαλία, χωρίς όμως την απαιτούμενη δυναμική για την κορυφή. Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, με 12 ομίλους και 48 ομάδες, και χωρίς την παρουσία της Εθνικής Ελλάδας.